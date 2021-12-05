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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مقتل عجوز على أيد شقيقين في الجيزة

عجوز يدفع حياته على
عجوز يدفع حياته على يد شقيقان في الجيزة

اُنتزعت الرحمة من قلب شقيقين مزقا عجوز حاول منعهما من سرقة "حلة" من منزله بمنطقة المنيرة الغربية.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة لتوقيع الصفة التشريحية لبيان ملابسات الواقعة، وعرض المتهمين على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهمين وقت وقوع الجريمة والكشف عن تعاطيهم المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية بشأن الواقعة وملابساتها، وطلبت من الطب الشرعي إرسال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بسبب وفاة المجني عليه لاستكمال التحقيقات.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بمقتل مسن إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الرجل المسن وبها طعنة نافذة بسلاح أبيض، وتم نقلها إلي المشرحة تحت تحفظ النيابة العامة.

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، قيام شقيقين الأول 20 عاما والثاني 18 عاما، بالدخول إلي شقة المسن التي يقطن بها بمفرده لسرقته.

كما تبين من التحريات، ملاحظة المسن تواجد الشقيقين في شقته وأثناء مقاومتهما قاما بتسديد طعنة أودت بحياته وسرقوا حلة طهي وفرو هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما جريمتهما لسرقته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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