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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 5000 زي أزهري جديد للأئمة

الاوقاف
الاوقاف

 تعلن وزارة الأوقاف عن بدء توزيع الدفعة الخامسة من صرف الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم (  5000) إمام ، وذلك بمحافظات : ( الشرقية – البحيرة – الدقهلية – القاهرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – الغربية – القليوبية – الجيزة – المنيا – أسيوط – قنا – بني سويف– أسوان – الفيوم – الأقصر – الإسكندرية) ، ليبلغ ما تم توزيعه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 38858) زيًّا أزهريًّا ، وما زال التوزيع مستمرًا، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة


فعلى السادة الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، إضغط هنا


وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من السبت 18 / 12 /2021م وحتى الخميس  23 / 12 /2021م 

توزيع 5000 زي أزهري جديد للأئمة الأوقاف الأوقاف توزع 5 الف زي أزهري جديد على الائمة

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