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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنهاء خيالي.. ليفربول يتغزل في محمد صلاح بذكرى هدفه بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

أشاد نادي ليفربول الإنجليزي ب محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب حيث تحل اليوم ذكرى هدفه الرائع في الدوري الانجليزي 

ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لهدف محمد صلاح .

 

وعلق:"إنهاء خيالي هدف رائع من الملك المصري 
#في_مثل_هذا_اليوم منذ عامين! "

 

توج دييجو جوتا لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وذكرت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم اختيار دييجو جوتا كأفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي، عن شهر نوفمبر الماضي.
 

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

 

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحل جوتا ثالثا بـ 8 أهداف.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
 

1- محمد صلاح ( ليفربول): 14 هدفا

2- جيمي فاردي ( ليستر سيتي) : 9 أهداف

3- دييجو جوتا ( ليفربول): 8 أهداف

4- برنادو سيلفا ( مانشستر سيتي): 7 أهداف

4- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد): 7 أهداف

4- إيمانويل بونافنتور ( واتفورد): 7 أهداف

4- رافينها ( ليدز يونايتد): 7 أهداف

4- ساديو ماني ( ليفربول): 7 أهداف

5- ويسلون ( نيوكاسل) : 6 أهداف

5- سون هيونج مين ( توتنهام): 6 أهداف

5- ميكائيل أنطونيو ( وست هام): 6 أهداف

5- ماسون ماونت ( تشيلسي) : 6 أهداف

5- نيال موبال ( برايتون) : 6 أهداف

ليفربول الانجليزي الدوري الإنجليزي رابطة اللاعبين المحترفين ليستر سيتي جيمي فاردي توتنهام محمد صلاح ليفربول

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