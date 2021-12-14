احذر منها .. أعراض متغير أوميكرون الخفيفة

كشفت عدد من التقارير الطبية، أن متغير أوميكرون Omicron السلالة الجديدة من فيروس كورونا قابل للانتقال بشكل كبير وأصبح الشغل الشاغل لمسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم العثور على البديل الجديد في 63 دولة، تم وصفه انه متغير قابل للانتقال سريعا وفي سباق مع متغير دلتا ويعد ايضًا من أشرس السلالات، سواء في الحدة أو الأعراض.

تقترح منظمة الصحة العالمية أن أحدث متغير لـ SARS-CoV-2 قد ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر، أولئك الذين أصيبوا بالفيروس في وقت سابق أو تم تطعيمهم بالكامل يظلون عرضة للخطر.

وتشير النتائج الأولية من جنوب إفريقيا إلى أن سلالة أوميكرون قد يكون أقل حدة من دلتا ، وجميع الحالات المبلغ عنها في الاتحاد الأوروبي المنطقة الاقتصادية الأوروبية حتى الآن كانت خفيفة أو بدون أعراض، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى قد يكون أوميكرون أقل ضراوة بطبيعته، وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم ملف تعريف الخطورة.

قال الدكتور أنجليك كويتزي ، رئيس الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا ، والذي صادف أنه أول شخص اكتشف متغير Omicron ، في البداية أن المرض كان "خفيفًا '' وأن المصابين لم يظهروا أي علامات على الخطورة.

أعراض أوميكرون الخفيفة

آلام الجسم واحدة من العلامات الواضحة لمتغير أوميكرون Omicron الخاص بـ COVID، والتعرق الليلي يمكن أن يخبرنا أيضا بأعراض متغير Omicron الجديد الذي قد يظهر في الليل، ومع ذلك ، أوضح الطبيب أنه يمكن أن يأتي مع "الكثير من آلام الجسم".

على الرغم من أن العدوى من السلالات السابقة يمكن أن تسبب ألمًا في الجسم ، إلا أنها لم تكن شائعة مثل الحمى أو السعال المستمر.

العلامة الأكثر دلالة على فيروس كورونا COVID-19 حتى الآن هي فقدان أو تغير الرائحة أو الذوق، وأكد الأطباء هذان التغييران الحسيان وجود عدوى بفيروس كورونا.

وكشفت الأبحاث كانت هذه الأعراض الخاصة أقل شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بأوميكرون، بصرف النظر عن ذلك، فإن أولئك الذين يصابون بارتفاع في درجة حرارة الجسم، يتم علاجهم بمفردهم بمرور الوقت، كما لم تكن هناك حالات انسداد بالأنف أو مصابين بالسلالة الجديدة.