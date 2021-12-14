نشرة الفن| زوجة الفنان أحمد راتب تكشف حقيقة تصريحاتها عن عادل إمام ..وصور جديدة من زفاف كاترينا كيف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها توضيح زوجة الفنان أحمد راتب حقيقة تصريحاتها عن عادل إمام وصور جديدة من زفاف كاترينا كيف، وإصابة بطلة فيلم Parasite بالسرطان.

قالت فيرا يوسف، زوجة الفنان الراحل أحمد راتب، إن تصريحاتها عن معاش نقابة المهن التمثيلية، والفنان عادل إمام ليست صحيحة تماما.

الاحتفالات مستمرة.. صور جديدة من مراسم زواج كاترينا كيف وفيكي كوشال.. شاهد

شاركت الممثلة الهندية الشهيرة كاترينا كيف، متابعيها على تطبيق انستجرام، صورا جديدا من الاحتفالات المستمرة بمناسبة زواجها من الفنان فيكي كوشال وسط مراسم تمت على الطريقة الهندية وبحضور أصدقائهما وأفراد العائلة المقربين.

قالت المنتجة والمخرجة ماريان خوري أن أزمة الفرن الذي يهدد مكتب يوسف شاهين مازالت مستمرة خاصة أن تم تحويلها إلى القضاء حيث تم رفع عدد من القضايا لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى.

أصيبت بطلة فيلم Parasite الشهير، الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم الجوائز، بسرطان الغدة الدرقية، وخضعت لعملية جراحية للتخلص منه بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

لفت الممثل الدنماركي مادس ميكلسن الأنظار في أول تريلر لفيلم Fantastic Beast 3، بعد اختياره بديلا للممثل الشهير جوني ديب، إثر طرده من العمل بسبب خلافاته القضائية مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

قال الفنان أحمد كمال أن من عادتي قبل تصوير أي مشهد التحضير الجيد له حتى أصل إلى أعلى درجة من التركيز والإبداع ولكن في تجربتى مع فيلم تراب الماس تخطت الشخصية معي حدود التمثيل والاندماج وشعرت في لحد التساعد بحالة إبداعية غريبة انتابتني.

طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع يوتيوب، أغنيتين جديدتين منذ قليل للصديقتين شيرين عبد الوهاب ونوال الزغبي.

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم ريتسا في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة المعادي، ليدخل الفيلم ضمن منافسات أفلام موسم رأس السنة، وكان على رأسهم الفنان يوسف عثمان ومريم الخشت وأمير المصرى.

ويأتى حفل تامر حسني بمركز المنارة بعد سلسلة من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها آخرها فى الرياض ودبى الأردن والذى شهد حضورًا جماهريًا كبيرًا، والذي قدم بها عروض استعراضية على مسرح الحفل ، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار.

لفتت الممثلة الشابة زيندايا الأنظار بإطلالتها برفقة حبيبها توم هولاند في العرض الخاص لفيلمهما الجديد Spider-Man: No Way Home، الذي أٌقيم منذ ساعات في لوس أنجلوس.

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم ريتسا في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة المعادي، ليدخل الفيلم ضمن منافسات أفلام موسم رأس السنة، على رأسهم الفنان يوسف عثمان والمؤلف معتز فتيحة ومريم الخشت .