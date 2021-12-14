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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تتصدر تريند تويتر بسبب شبيهتها في الشكل

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

دشن عدد من رواد السوشيال مقطع فيديو لشبيهه الفنانة ياسمين رئيس، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وتصدر أسم الفنانة ياسمين رئيس، عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ تويتر، واندهش رواد السوشيال ميديا بسبب التشابه الكبير بين ياسمين رئيس وشبيهتها في الفيديو ذات الصوت الجميل، وجاءت التعليقات كالاتي:

 

  • كوكتيل ياسمين رئيس ع سكارليت جوهانسون.
  • ياسمين رئيس وسكارليت جوهانسون ميكس.
  • مش قادرة أصدق ان ديه مش ياسمين رئيس.
  • هي ياسمين رئيس بقت بتغني!!

 

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ياسمين رئيس تعتذر عن مسلسل عمرو سعد الجديد

 

يذكر أنه قد اعتذرت الفنانة ياسمين رئيس عن مسلسل رمضان المقبل، والذي كان من المقرر أن يجمعها مع النجم عمرو سعد، بعد النجاح الذي حققاه سويا في موسم رمضان 2021 بمسلسل "ملوك الجدعنة".

 

وأعلن المنتج صادق الصباح في وقت سابق ، خلال برنامج تليفزيوني ، أن خطته المقبلة هي تقديم مسلسل يجمع ياسمين رئيس وعمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسى، ولكن جاء اعتذار ياسمين رئيس بعد اعتذار مخرج العمل عن عدم المشاركة في المسلسل.

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