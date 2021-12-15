عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الـ42.. وزير خارجية الكويت يشكر السعودية

الكويت
الكويت

 أكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد الناصر، على أهمية القمة ال42 ل‍مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتطلع لدخول العقد الخامس بثبات وعزم لإنجازات مستدامة ومستقبل واعد.

وعبر  الشيخ أحمد الناصر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأربعاء عن شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لحفاوة الاستقبال والاعداد والتنظيم المميز للقمة.

txt

رئيس البرلمان العربي يشيد بنتائج القمة الخليجية 42 التي عقدت في السعودية

txt

أمير قطر يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ 42

وكانت الرياض قد استضافت القمة الخليجية ال42 يوم أمس الثلاثاء وسط تطورات مهمة تشهدها المنطقة والعالم لبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس

الكويت السعودية القمة الخليجية دول الخليج العربي مجلس التعاون لدول الخليج العربية القمة الخليجية ال 42

موضوعات متعلقة

السعودية تستضيف القمة الخليجية الـ 42 برئاسة ولي العهد.. البيان الختامي يؤكد رفض التدخل الأجنبي في الدول العربية.. دعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل.. ومطالبة لبنان بمنع حزب الله من ممارسته الإرهاب

في غاية الأهمية.. أحمد موسى يكشف سبب انعقاد القمة الخليجية الـ 42

ترشيحاتنا

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن بث مباراة مصر وتونس اليوم

خطورته تشبه التدخين.. تحذيرات من طعام شعبي يضاعف نسبة الإصابة بالسرطان

رسالة شديدة اللهجة من شوبير ل كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

خبير تكنولوجيا: مركز عملاق لإدارة الدولة بالعاصمة الإدارية يعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعرف على قرار موسيماني في القيد الأفريقي قبل مواجهة الرجاء بالسوبر الأفريقي

الوزراء: مصر تقفز 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021 |انفوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ