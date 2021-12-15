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رئيس التحرير
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حوار| رئيس جامعة حلوان يكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل الاستعداد للامتحانات ويؤكد: جاهزون لمواجهة أي حالات كورونا.. وانتهينا من تطعيم 70 ألف طالب بجرعتى اللقاح

الدكتور ممدوح مهدي
الدكتور ممدوح مهدي
  • رئيس جامعة حلوان :
  • مستعدون لامتحانات الفصل الدراسى الأول
  • جاهزون لمواجهة أي حالات كورونا
  • انتهينا من تطعيم ٧٠ ألف طالب بجرعتى لقاح كورونا
  • نعمل جاهدين لدعم قطاع البحث العلمى


حظي قطاع التعليم في مصر باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد التعليم ضمن خطة إصلاح المجتمع بشكل عام، مما أدى إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

وقد حظيت مصر خلال الأعوام الماضية بنقلة شاملة في تطوير المنظومة التعليمية بالكامل، سواء من حيث تطوير المناهج، أو الرقمنة أو إنشاء جامعات ومدارس جديدة، لأن الغاية الأساسية من التعليم كانت ولا تزال الحصول على المعرفة والمعلومات بدون حد أقصى؛ من أجل العمل على تنمية القدرات العقلية والفكرية، وحتى يصبح الطالب عنصرا فعالا في المجتمع يساعد في تقدمه وتطوره.

حاور موقع "صدى البلد" الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والذي أجاب عن العديد من الأسئلة بخصوص استعدات المستشفيات الجامعية لمواجهة كرورنا والمتحور الجديد وتطعيمات اللقاح بالنسبة لجميع منتسبى الجامعة، وجهود الجامعة نحو البحث العلمى ودعم الباحثين، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

فى بداية الحوار، حدثنا الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بالمشاركة بمنتدى التعليم العالى لعام 2021 خلال الأيام الماضية، ومشاركة طلاب جامعة حلوان بالمنتدى.

كما صرح الدكتور ممدوح مهدى بأن المنتدى مثل فرصة كبيرة لبحث أوجه التعاون مع الجامعات المشاركة، كما يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم العالي، مضيفا أن مشاركة جامعة حلوان تأتي في إطار المساهمة في المشروعات القومية انطلاقًا من رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وإلى نص الحوار..

كم عدد جرعات لقاح كورونا التي تم تطعيم طلاب جامعة حلوان بها؟

قامت الجامعة بتطعيم الطلاب بعدد جرعات 123 ألف جرعة لقاح كورونا، حيث إن هناك 70 ألف طالب تلقى جرعتى اللقاح والباقى تلقى الجرعة الأولى.

وجار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.


ما موقف الطلاب الذين لم يبلغوا 18 عاما من لقاح كورونا؟

وفرنا لقاح فايزر للطلاب الذين لم يبلغوا 18 عاما، طبقا لتعليمات وزارة الصحة

والجامعة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات التى يحتاجها الطلاب والعاملون وجميع منتسبيها.

 

ما استعدادات جامعة حلوان لامتحانات الفصل الدراسى الأول؟

الكليات بدأت فى إعلان جداول الامتحانات وجداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة، وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.

وتم تقسيم الطلاب على فترات لمنع التكدس والزحام داخل الجامعة، بالإضافة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل كورونا حديث.

كما تم تجهيز مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا خلال فترة الامتحانات فى حال رغبتهم بذلك حرصا على سلامتهم.


هل مستشفيات جامعة حلوان جاهزة لاستقبال حالات كورونا ومواجهة المتحور الجديد؟
مستشفى بدر الجامعى التابع لجامعة حلوان جاهز لمواجهة كورونا ولاستقبال الحالات وخدمة جميع منتسبى الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس والمواطنون عامة، فالمستشفى يخدم جميع المواطنين لا منتسبى الجامعة فقط، وقد تم تحويله إلى مستشفى عزل من شهر يوليو 2020.

ويجب على المواطنين اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس وتلقى اللقاح حرصا على سلامتهم، وأن لا يتهاونوا مع الأمر.

 

كف تدعم جامعة حلوان  قطاع البحث العلمى من خلال مراكزها المختلفة؟

الجامعة تدعم البحث العلمى من خلال مراكزها المختلفة من مركز دعم البحث العلمى ومركز العلاقات الدولية والمراكز المختلفة بالكليات. 

وتولي الجامعة اهتماما كبيرا بهذا القطاع ليس عن طريق مراكزها فقط، بل تعقد بروتوكولات تعاون دولية لدعم هذا القطاع، وتتعامل مع جميع الدول لدعم هذا القطاع.

وتعمل الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة، جاهدة على دعم هذا القطاع وتنظيم الدورات التدريبية للباحثين، وقد حققت الجامعة قفزة كبيرة خلال هذا القطاع والتصنيفات الدولية  خلال الفترة الحالية.

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