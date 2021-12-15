نقيب المهندسين: المجلس الأعلى يوافق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير الاتصالات الأسبق

ثمن أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسة المجلس المنعقدة برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسي مصر ما خرجت به الجمعية العمومية للنقابة والتي عقدت نهاية نوفمبر الماضى من نتائج ومعطيات حيث شهدت العمومية حضورًا غير مسبوق في تاريخ النقابة.



وأشاد الأعضاء الحضور بالإدارة الرشيدة والحكيمة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أثناء انعقاد الجمعية مقدمين له ولهيئة المكتب التهنئة للنجاحات التي شهدتها النقابة برغم محاولات البعض إفساد ما تم إعلانه من إنجازات غير مسبوقة واعلان فائض قدر بالملايين نتج عنه زيادة في المعاشات ورفع سقف دعم الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم.



وأكد الأعضاء الحضور علي تأييدهم لكل الخطوات التي خطتها النقابة ممثلة في هيئة المكتب.



من جانبه أكد المهندس هانى ضاحى أن نقابة المهندسين تلقى تقديرا كبيرا من مؤسسات الدولة بوصفها نقابة وطنية بها قامات علمية وهندسية كبيرة وتقديرا لدورها الفعال في كافة النواحي الهندسية كونها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها .



وأوضح ضاحي اثناء كلمته أن هيئة مكتب النقابة العامة قامت بعمل العديد من الزيارات إلي النقابات الفرعية وآخرها كانت إلي بورسعيد والشرقية للتواصل مع المهندسين واطلاعهم على كافة الحقائق وقال ، نحن لا نتجمل ولكن نقر الحقيقة والواقع ونحترم الصغير والكبير.



كما أشار النقيب في كلمته إلى اللقاء التوظيفي الناجح الذي عقدته لجنة التوظيف بالنقابة وشهد حضورًا كبيرًا من شباب المهندسين وأسفر عن 39 فرصة عمل للشباب وفرص تدريبية مجانية بالشركات.



كما تطرق النقيب الي البروتوكول الذي عقدته النقابة مع احد المؤسسات لتقديم أطراف صناعية مجانية لأخواتنا المهندسين المحتاجين.



من جانبه أشار المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة إلى أن تأجيل عمومية مارس كان نتاج انتشار فيروس كورونا بشدة آنذاك ولم يكن هناك سبب اخر لتأجيلها كما حاول ان يشيع البعض، خاصة أن انعقادها في نوفمبر أعلن عن فائض لم يحدث من قبل كما أشاد بإتمام انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بنجاح.



وفي كلمته أكد المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد علي زيادة معاشات المهندسين بنسبة ٢٠% بدلاً من ١٥% بداية من شهر يناير ٢٠٢٢ طبقا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة وثمن حشيش في كلمته علي الدور المجتمعي والوطني الذي يقوم به مجلس النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي وأن الفائض التاريخي الذي ذكر في الجمعية العمومية فهو نتاج اتحاد وتظافر جهود أعضاء المجلس الحالي بالتعاون مع أجهزة الدولة الهندسية المختلفة.



من جانبه تطرق المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية الي ماتم اتخاذه من خطوات في اولي ايام الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لافتا إلى أن مجلس النقابة لم يقر أي زيادة على الاشتراك

مشيراً إلى أن هذا العام سوف يشهد تطبيق الزيادة التي أقرها مجلس النقابة في الجمعية العمومية لافتا أن أي شكوى ولو بسيطة أثناء التجديد يتم حلها لحظيا .



كما وافق المجلس الأعلى للنقابة على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة برئاسة المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق

وعضوية كل من ..

الدكتور معتز طلبة

المهندس عادل درويش

المهندس فايق جرجس

والمهندس أحمد السيد

المهندس عادل عبد العزيز نور الدين

المهندس طارق عبد المنعم طارق

انعقد المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين وحضور كل من

المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة

والمهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة

والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق

والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد

المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة

والسادة أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.