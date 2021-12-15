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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"قوى عاملة النواب": فصل الموظف متعاطي المخدرات لحماية المواطنين من الخطر

وكيل لجنة القوي العاملة
وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

تحدثت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أول تطبيق فعلي لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الذي صدر في يونيو الماضي، قائلة إن القانون جاء هادفًا لحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الذي يمكن أن يسببه الموظف المتعاطي حال بقائه في وظيفته.

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ونوهت النائبة سولاف درويش في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"  أن فصل الموظف متعاطي المخدرات من شأنه أن يساهم في تعزيز عملية الإصلاح الإداري، مؤكدة أن القانون يحمي المؤسسات من المشكلات الناتجة عن التعاطي، مثل تغييب العقل، والوقوف دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب، الأمر الذي يساعد على تحقق أهداف المؤسسة ودفع عجلة الإنتاج.

وأشارت وكيل قوى عاملة النواب إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر للمتعاطيين من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ لافتة إلى أن الحكومة بدأت التطبيق الفعلي لفصل الموظف المدمن  سيتم توقيع الكشف عليه، ومع التاكد من تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فوري.

القوى العاملة الحكومة مجلس النواب تعاطي المخدرات الفصل من العمل لجنة القوى العاملة

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