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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيفين شلبي: لم يحدد موعد لعرض فيلم النهاردة يوم جميل بمصر

نيفين شلبي
نيفين شلبي

قالت المخرجة نيفين شلبي أن فيلمها الأخير النهاردة يوم جميل يعرض حاليا بدور العرض ببعض الدول العربية ولكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن لعرضه في مصر. 

وقالت نيفين شلبي في تصريح لصدي البلد : مسئولية عرض الفيلم متروكة للمنتج شريف مندور واتمنى ان يعرض قريبا في مصر حتى يشاهده الجمهور وترصد رد فعل الجمهور عليه واتمنى ان ينال اعجابهم. 
 

عرض الفيلم في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية 

وكان عرض فيلم "النهاردة يوم جميل" في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية وخرج الفيلم خالى الوفاض حيث أعلنت إدارة المهرجان عن جوائزها والتي حصل فيها الفيلم السنغالى Mami Watta للمخرج Christian Thiam علي الجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية "جائزة اللوتس الذهبية" في دورته الاولي، وتم الاعلان ان حيثيات حصوله علي تلك الجائزة هو طزاجة الحكي السينمائي وخصوصية المكان والشخصيات التي ظهرت في الفيلم من خلال اليطلة المتصل بأسطورة أفريقية قديمة "مامى واتا" وتسلمها المستشار الثقافي بسفارة السنغال. 
بينما حصل الفيلم الكندي  wars للمخرج Nicolas Roy على جائزة الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل سيناريو يناقش قضية إنسانية، لما قدمه من نموذج درامى جديد للمرأة.   
بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الفرنسى Towards the Battle، حيث قدم الفيلم حروبا من نوع خاص، وهى الحروب الداخلية التى تعيشها البطلة، وجسدها السيناريو برصانة وبدون مباشرة، من خلال بطلة تعيش تجربة قاسية وتقرر أن تقاوم  بشجاعة.

أما جوائز الافلام القصيرة، فقد حصل الفيلم المغربي البريطاني "اخو" علي تنويه خاص من لجنة التحكيم وهو عن صراع الطفولة الراكضة خلف احلامها وسط بيئة قاسية، اعتمد علي ميثولوجي والاحتفاء بطقوس الحياة البسيطة.
كما حصل الفيلم المغربي القصير "الطفل الثوري" علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، لإنسانية الموضوع الذي تناوله الفيلم بلغة سينمائية متقنة واداء تمثيلي فائق.. وتسلم جائزة الفيلمين السيدة سلمي المرتجي المستشار الثقافي لدولة المغرب بمصر..

كما حصل الفيلم الفرنسي-السنغالي "اغنية الاسرة" علي جائزة احسن فيلم قصير
و رحلة انسانية ثرية تدور حول ايقاعات الحياة، جاءت في لغة سينمائية متعتها البساطة مع شريط صوت مستمد من الايقاعات الافريقية، تأخذنا علي ضفاف انسانية حاضنة، تؤمن بالاختلاف والتنوع.

نيفين نيفين شلبى المخرجة نيفين شلبى النهاردة يوم جميل فيلم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية فيلم النهاردة يوم جميل

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