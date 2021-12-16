عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الأفلام الفائزة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية اليوم بدار الأوبرا

مهرجان القاهرة للسينما
مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

يعرض اليوم الأفلام التي حصدت جوائز مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية. 

 

جوائز المهرجان 

وحصل الفيلم السنغالى Mami Watta للمخرج Christian Thiam علي الجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية "جائزة اللوتس الذهبية" في دورته الاولي، وتم الاعلان ان حيثيات حصوله علي تلك الجائزة هو طزاجة الحكي السينمائي وخصوصية المكان والشخصيات التي ظهرت في الفيلم من خلال اليطلة المتصل بأسطورة أفريقية قديمة "مامى واتا" وتسلمها المستشار الثقافي بسفارة السنغال. 

بينما حصل الفيلم الكندي  wars للمخرج Nicolas Roy على جائزة الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل سيناريو يناقش قضية إنسانية، لما قدمه من نموذج درامى جديد للمرأة.   

بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الفرنسى Towards the Battle، حيث قدم الفيلم حروبا من نوع خاص، وهى الحروب الداخلية التى تعيشها البطلة، وجسدها السيناريو برصانة وبدون مباشرة، من خلال بطلة تعيش تجربة قاسية وتقرر أن تقاوم  بشجاعة.

أما جوائز الافلام القصيرة، فقد حصل الفيلم المغربي البريطاني "اخو" علي تنويه خاص من لجنة التحكيم وهو عن صراع الطفولة الراكضة خلف احلامها وسط بيئة قاسية، اعتمد علي ميثولوجي والاحتفاء بطقوس الحياة البسيطة.

كما حصل الفيلم المغربي القصير "الطفل الثوري" علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، لإنسانية الموضوع الذي تناوله الفيلم بلغة سينمائية متقنة واداء تمثيلي فائق.. وتسلم جائزة الفيلمين السيدة سلمي المرتجي المستشار الثقافي لدولة المغرب بمصر..

كما حصل الفيلم الفرنسي-السنغالي "اغنية الاسرة" علي جائزة احسن فيلم قصير
و رحلة انسانية ثرية تدور حول ايقاعات الحياة، جاءت في لغة سينمائية متعتها البساطة مع شريط صوت مستمد من الايقاعات الافريقية، تأخذنا علي ضفاف انسانية حاضنة، تؤمن بالاختلاف والتنوع.

القاهرة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية مهرجان الأفلام افلام الأوبرا دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا

ترشيحاتنا

رجاء خاص من شوبير لمسئولي الكرة المصرية بشأن كيروش

مدرب تونس يعلق على تصريحات حنبعل المسيئة للمنتخب المصري

موسيماني يرفض ضم مهاجم الإسماعيلي لهذا السبب

المسرح وقع بالعروسة والعريس| موقف طريف حدث لـ الفنانة فاطمة عيد

بند في عقد كارتيرون يمنعه من الاعتراض على قرارات رئيس الزمالك

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

ربنا مكسرش بخاطري.. فاطمة عيد تكشف كيف بدأت حياتها بخمسة جنيهات

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ