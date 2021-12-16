أحمد دياب: الشركة المتحدة والهيئة الوطنية ساهما في تحسين البث الفضائي

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام ساهما في تحسين البث الفضائي والنقل التليفزيوني لمباريات الدوري هذا الموسم.



وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "نسعى حاليا للعمل على لائحة توزيع عوائد البث والرعاية على الأندية، ومن أهدافنا المستقبلية تطبيق مبدأ العب المالي النظيف كما يحدث في أوروبا".



وواصل رئيس رابطة الأندية المحترفة: " من الموسم المقبل لن يكون هناك ظاهرة بيع الأندية لحقوقها بشكل منفرد، سيتم عمل لائحة تحقق العدالة للجميع ولم نضع أرقام حتى الآن".