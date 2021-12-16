حسين الجسمي رفقة حماقي بصورة جديدة: صدفة مع ابن بلدي

شارك الفنان الاماراتي حسين الجسمي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر معه الفنان محمد حماقي.

وكتب الجسمي: “صدفة جميلة مع صديقي وابن بلدي 🇦🇪🇪🇬”.

طرح الفنان الإماراتى حسين الجسمى أغنية جديدة عبر قناته على موقع اليوتيوب، بعنوان “ريت أنا فى شاطئ الراحة”.

أغنية "ريت أنا فى شاطئ الراحة” غناء حسين الجسمى وكلمات الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وألحان حسين الجسمى وتوزيع زيد عادل.



وكلمات الأغنية تقول :

ريت انـا فـي شاطـي الرّاحـه

مـن سـرور وإنْـس ما ريـتـه

مـن ورود تبِـنّ أريـاحـه

والجمـال مشـيِّدٍ بيـتـه

حـور تِتْمَرْيَح علـى الساحـه

كامله لَاوصـاف فـي صيتـه

جَدِّدَت فـي قلـبـي جْـراحـه

لـو بغيـت اسـْـلاه مَ سْليـتـه

لـي لـهـا الألحاظ ذبَّاحـه

تذبـح وتِحْيـي لـهـا ميـتـه

هـو رمانـي باعظم سـلاحـه

ليتني يـا نـاس مـا ريـتـه

عَـمّ قلبـي الشـوق واجتـاحـه

ذا قصـيـدي فـيـه غنّـيـتـه

عم لـحَـن شوقـي مـع افراحـه

مـن صميـم القلـب سَوّيـتـه

تستـحـقْ لي مْزَهِّي السـاحـه

لي نهـب قلبـي وانـا اصْخيتَه

كان الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" احتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ50، شاركه بها الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي المحتفل ما بين حديقة البرج في دبي، و مسرح المجاز بالشارقة، مقدماً حفلين جماهريين كبيرين رفع بهما شعار "نغني للوطن عشقاً وشوقاً وفخراً".