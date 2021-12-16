مدرب تونس يعلق على تصريحات حنبعل المسيئة للمنتخب المصري

علق منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، على تصريحات حنبعل المجبري نجم مانشستر يونايتد وتونس بشأن أمنيته مواجهة المنتخب المصري بالمرحلة الحاسمة لتصفيات المونديال.



وأكد "الكبير" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" أن تصريحات حنبعل لم تكن مثلما ترددت ولكن سأله صحفي مصري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن الفريق الذي يود مواجهته بالمباراة الحاسمة بتصفيات المونديال وردَّ بأنه يود أن يكون المنتخب التونسي جاهزًا ويرحب بمواجهة أي منتخب حتى لو كان المنتخب المصري.

وأضاف أن المباراة فاز بها من قدم الأداء الأفضل واجتهد أكثر مُشددًا أن الحظ والتوفيق حالف تونس في تسجيل السوليه لهدف الفوز.

وتابع أن المنتخب المصري يمتلك لاعبين مميزين للغاية أبرزهم قفشة والذي ساهم خروجه في راحه منتخبه.

وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

تفاصيل المباراة..

استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

نظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، ولكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫



توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة ولكن خرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائهم لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونسي، ولكن استطاع الدفاع ان يسيطر على الكرة وخروجها لصالحهم لتصبح ركلة مرمى.

وتعرض ياسين برياح لاعب منتخب تونس لإصابة خفيفة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وتوقف اللقاء لعلاج اللاعب وبالفعل استفاق اللاعب واستمر في المشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

حاول منتخب تونس اللعب من خلف مدافعي الفراعنة في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ونظما هجمة، ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد وتمكن من التقاط الكرة قبل المهاجم ومنع خطورة على مرماه.

ولجأ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للتسديد من خارج المرمى وبالفعل شكل خطورة على مرمى منتخب تونس في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة، ولكن تمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التقاط الكرة.

حصل منتخب تونس على ركلة ركنية أخرى في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ولكن كالأربع ركلات الأولى تمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع تتقدم تونس بهدف عن طريق الخطأ سجله عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد رأسية لمسها داخل منطقة جزاءه.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب تونس لنهائي البطولة العربية، ويخرج منتخب مصر من الدور قبل النهائي.