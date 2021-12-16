تنبيه عاجل لمستخدمي كروم.. لا تتجاهل هذا التحذير الجديد من جوجل

حث خبراء الأمن السيبراني، مئات الملايين من مستخدمي جوجل كروم Chrome، على التحقق من متصفحات الويب الخاصة بهم على الفور لتجنب التهديدات الجديدة التي وصفوها بـ "الخطيرة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، حذرت شركة جوجل Google، الملايين من مستخدميها من وجود تهديد جديد خطير ضد برنامجها الشائع، وشجعت أي شخص يستخدم متصفح كروم على التأكد من أنه محدث بالكامل، من خلال البحث في إعدادات مستعرض الويب للتأكد من تحديثه وترقيته على الفور.

جوجل تحث مستخدمي بتحديث متصفح كروم سريعا



وأعلنت عملاقة التكنولوجيا، عن طرح تحديث طارئ يعمل على إصلاح ما مجموعه 5 عيوب أمنية خطيرة في متصفح كروم، وصفت أحدها بـ "الحرجة"، وأخرى تندرج تحت استغلال يوم الصفر "Zero-day" الخطير.

وإذا لم تكن على دراية بالأمر، فإن تسمية Zero-day تعني أن المتسللين ربما يكونون قد استغلوا بالفعل هذا الخلل، وهو السبب الرئيسي وراء طلب جوجل من مستخدمي كروم الترقية إلى أحدث إصدار في أسرع وقت ممكن.

ويعمل الإصدار رقم 96.0.4664.110، على إصلاح هذه المشكلات المقلقة، وأوضحت جوجل بأن مئات الملايين من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز وMac و Linux، سيكونون قادرين على الترقية خلال الأيام المقبلة، ويتضمن هذا التحديث 5 إصلاحات أمان.



الخبراء ينصحون الملايين من مستخدمي كروم لتفادي الثغرة الخطيرة

تهدد الثغرة الخطيرة مليارات من مستخدمي متصفح كروم حول العالم، مما يعرض خصوصيتهم إلى الخطر، أو اختراق حساباتهم البنكية وسرقة المعلومات الشخصية، ولتفادي هذا اتبع النصائح الآتية:

- إذا كنت تستخدم تطبيق جوجل الشائع كروم، قم بالتحقق من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والذي يعمل بنظام ويندوز 10 أو ماك أو Chromebook، مزود بأحدث إصدار من جوجل.

- لتحديث متصفحك، ما عليك سوى تشغيل المتصفح، ومن إعدادات كروم من خلال شريط القائمة الجانبي، انقر على About chrome، تأكد من أن متصفحك يعمل بأحدث إصدار أم بحاجة إلى تحديث.