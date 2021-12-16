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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل لتنمية مهارات الشباب السيناوي علي المشروعات الصغيرة

تأهيل الشباب في برنامج
تأهيل الشباب في برنامج مشواري

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الدولية برنامج  "مشواري"، وذلك لتدريب الطلاب  في شمال سيناء على المهارات الحياتية وتأهيلهم لسوق العمل  ، من خلال  ورش عمل لتنمية مهارات الشباب السيناوي علي عمل مشروعات صغيرة. 

وأكد الدكتور معتز شريف المدرب بالبرنامج بوزارة الشباب والرياضة، أنه يتم تدريب طلاب جامعة العريش  شمال سيناء حاليا ، على المهارات الحياتية وتأهيلهم لسوق العمل، بعد التخرج من الجامعة  ، وتعزيز  الشباب على لعب دور أكبر في مجتمعهم وتوسيع فرص المشاركة المدنية .

مشروعات صغيرة

وأشار، إلى أن برنامج التدريب يضم مكونين هما: 

الأول  مكون تنمية المهارات وبدء مشروعات صغيرة، ويهدف إلى تأهيل الشباب من الجنسين للحياة العملية ومتطلبات سوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية مثل: مهارة التواصل، اتخاذ القرار، التفكير الابتكاري، ومهارات التوظيف ، وكيفية التخطيط للعمل، و كيفية عمل السيرة الذاتية، واجتياز المقابلة الشخصية ، .

والمكون الثاني  المشورة المهنية، والذي يهدف إلى تعريف الشباب بكيفية إدارة حياته بنفسه، أساليب اتخاذ القرار، تنمية القيم المهنية، وعمل خطة لمساره المهني ، من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
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ورش عمل تنمية مهارات الشباب السيناوي مشروعات

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