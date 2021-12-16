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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل رياض عن خسارة مصر أمام تونس : شكرا يا رجالة شرفتونا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي أن مشاركة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى بطولة كأس العرب خير إعداد لمباراة الدور  الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر.

وقال وائل رياض عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هارد لك للمنتخب الوطني ، شرفتونا وعملتوا بطولة كويسة و الهدف الأساسي من البطولة كان المشاركة مع إخواتنا العرب في بطولة ممتازة ( بروڤة ) لمونديال قطر ٢٠٢٢ وكمان كان خير إعداد للمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في مارس القادم .

أضاف وائل رياض: شكراً للجهاز الفني اللي قدم وجوه جديدة للمنتخب ونال إشادة الجميع وشكراً لجميع اللاعبين اللذين لم يبخلوا بأي جهد وعرق في سبيل تيشرت منتخب مصر.

تابع وائل رياض: وشكرا لجماهير مصر سواء اللي كانت في الملعب أو اللي كانت أمام الشاشات ، بجد حاجة مشرفة وبطولة رائعة وأجواء عالمية نتمني تكرارها تحيا مصر. 

وكان منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تلقى خسارة أمام نظيره منتخب تونس بهدف عكسي أحرزه عمرو السولية فى مباراة نصف نهائي كأس العرب.

 

ويلتقى بعد غدا السبت منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب قطر فى المنافسة على المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.

 

ويؤدى المنتخب الوطنى تدريبه اليوم فى الواحدة ظهرًا على الملعب المخصص له، استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب، وكان اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة تونس والذين شاركوا فى جزء منها قد أدوا مرانا على ملعب مباراة تونس بعد نهايتها.

 

فى نفس السياق أكد جمال الشريف، الخبير التحكيمى، أن قرار الحكم الإيرانى على رضا حكم مباراة منتخب مصر وتونس كان صحيحا بإلغاء ركلة الجزاء لمنتخب تونس، وأن لاعب منتخب تونس قام بمحاولة خداع الحكم.

 

وقال جمال فى تصريحات تليفزيونية: تقدير حكم مباراة مصر وتونس فى الوقت الضائع كان صحيحا ودقيقا للغاية وغير زائد".

 

وأضاف جمال الشريف أن الكرة التى احتسبت تسللا ضد مروان حمدى مهاجم منتخب مصر فى الشوط الأول كان غير صحيح، وفى حال إحراز مروان حمدى الهدف فى هذه الكرة كان سيحتسب، ولا يوجد ركلة جزاء فى تلك اللعبة ضد حارس الجزائر"
 

وائل رياض منتخب مصر تونس كأس العرب كيروش

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