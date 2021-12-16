عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تصرح بدفن زوجين توفيا في انقلاب تروسيكل بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر رئيس نيابة السنطة في الغربية اليوم، قرارا بإنهاء إجراءات دفن زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب تروسيكل بسبب السرعة الزائدة وتسليم الجثمانين إلي ذويهما استعدادا لدفنهما بمسقط رأسهما .

محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي اتحاد بسيون


وكان الزوجين لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب وفاتهما في حادث انقلاب تروسيكل على طريق السنطة - ميت يزيد.

 

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة ، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل على طريق السنطة - ميت يزيد ووجود ضحايا .

محافظ الغربية يعلن عن الاستعداد لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال


كما انتقل ضباط مركز شرطة السنطة ، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب تروسيكل  على الطريق الفرعي المؤدي لمركز السنطة ، ومصرع زوجة تدعي ريهام أسعد الشامي وزوجها شعبان عوايد بعد إصابتهما بكسور وجروح متفرقة في انحاء الجسم ونزيف بالمخ وتبين ان الزوجين كانا يستقلان التروسيكل أثناء الذهاب إلى السوق للسعي للأكل العيش .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظة الغربية محافظ الغربية الرياض مسقط رئيس حافظ الغربية السرعة الزائدة صدر تحقيق إني السوق مدير امن الغربية امن الغربية بطريق هانى زوجة نيابة الجسم دفن زوج حملة الري حادث المخ ماني البحث

موضوعات متعلقة

استجابة لـ صدى البلد.. إنارة طريق قرية الرملية فى الغربية.. صور

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

فرشاة أسنان ببطاقة التموين.. النواب يكشف فوائد مبادرة جديدة على صحة المواطنين

المرأة في عيون الرئيس|كيف ارتقى بصحتها الجسدية والنفسية من خلال 4 مبادرات؟

الإفتاء: قراءة القرآن من الموبايل لها نفس ثواب التلاوة من المصحف

حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفَّى العاصي.. مستشار المفتي يجيب

ليفربول ضد نيوكاسل.. التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام "الماكبيس"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

فرض رسوم إضافية على تذكرة السكة الحديد لدعم الجمعيات الأهلية

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ