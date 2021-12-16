النيابة تصرح بدفن زوجين توفيا في انقلاب تروسيكل بالغربية

أصدر رئيس نيابة السنطة في الغربية اليوم، قرارا بإنهاء إجراءات دفن زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب تروسيكل بسبب السرعة الزائدة وتسليم الجثمانين إلي ذويهما استعدادا لدفنهما بمسقط رأسهما .



وكان الزوجين لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب وفاتهما في حادث انقلاب تروسيكل على طريق السنطة - ميت يزيد.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة ، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل على طريق السنطة - ميت يزيد ووجود ضحايا .



كما انتقل ضباط مركز شرطة السنطة ، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب تروسيكل على الطريق الفرعي المؤدي لمركز السنطة ، ومصرع زوجة تدعي ريهام أسعد الشامي وزوجها شعبان عوايد بعد إصابتهما بكسور وجروح متفرقة في انحاء الجسم ونزيف بالمخ وتبين ان الزوجين كانا يستقلان التروسيكل أثناء الذهاب إلى السوق للسعي للأكل العيش .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.