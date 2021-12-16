ضبط مسئول عن ثلاجة أغذية وصاحب محل لحوم بالقاهرة لإدارتهما بـدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة مواد غذائية كائنـة بدائرة قسم شرطة الشرابية ) لإدارته الثلاجة بـدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل الثلاجة على (1,400 طن جبن ) منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط صاحب محل لحوم كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام لإدارته المحل بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته مواد غذائية "لحوم ، كبدة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين و عثر بداخل المصنع على ( 80 كيلو جرام لحوم مجمدة – 30 كيلو جرام كبدة مجمدة) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهتـهما بـمـا أسـفـر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.