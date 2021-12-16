الكويت.. الصحة تعلن قائمة جديدة من الأدوية المخفضة قريبا

أكدت وزارة الصحة الكويتية أن الأدوية الطبية والمكملات الغذائية تخضع لتسعيرة وزارة الصحة، في حين أن غيرها من المستحضرات والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل لا تخضع لتسعيرة الوزارة.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أوضحت الوزارة أن دراسة تخفيض الأسعار بدأت منذ عام 2014، تزامناً مع مشروع توحيد الأسعار الخليجية للأدوية الطبية، وتم نشر قوائم أسعار الأدوية المخفضة للمجموعات الأولى في شهر مارس لسنة 2015، وبعد ذلك توالى نشر قوائم تخفيض أسعار الأدوية واحدة تلوى الأخرى سنوياً، حتى بلغ عدد الأدوية المخفضة في دولة الكويت 4151 دواء.

أما عن آخر دراسة لتخفيض أسعار مجموعة جديدة من الأدوية فقد تمت خلال سنة 2021، هذا وسيتم نشر قوائم أسعار الأدوية المخفضة الجديدة حال الانتهاء من الدراسة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأضافت الوزارة أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية موحدة في جميع الصيدليات الأهلية في الكويت، وأنه في حال مخالفة التسعيرة يتم تحويل المخالف للشؤون القانونية تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، وذلك حسب قانون مهنة الصيدلية 28 لسنة 1996، كما وأنه يمكن الرجوع للموقع الرسمي لوزارة الصحة وذلك للاطلاع على الأسعار الموحدة للأدوية والمكملات الغذائية، هذا بالإضافة لإمكانية تقديم بلاغ رسمي عبر موقع الوزارة، وذلك في حال وجود مخالفة في التسعيرة أو تاريخ الصلاحية أو مشاكل في جودة التصنيع أو أي بلاغ آخر يخص الأدوية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وحتى يتم التحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية.