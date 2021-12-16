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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. فتح باب التسجيل أمام النساء للالتحاق بالجيش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت رئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي، عن فتح باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك عقب شهرين من إصدار قرار يسمح للمرأة بدخول السلك العسكري في الجيش.

وأشارت رئاسة الأركان في بيان رسمي نقلته شبكة "إرم نيوز" إلى موعد التسجيل وشروط الانتساب، وقالت إن ”وزارة الدفاع فتحت باب التطوع للعنصر النسائي للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون“.

وأكدت أن موعد التسجيل سيكون في الفترة الممتدة ما بين 19 من الشهر الجاري وحتى 2 يناير 2022، على أن تكون مدة الدورة 3 أشهر سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.

وكشف البيان الرسمي عن الشروط الواجب توفرها ممن يرغبن بالتطوع، وهي ”أن تكون المتطوعة كويتية، وأتمت 18 عاماً ولم تتجاوز 26 عاما ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون لائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية“.

كما يشترط ”ألا يكون قد سبق الحكم على المتطوعة في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة، وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت“.

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وفي أكتوبر الماضي، صدر قرار سمح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري، عقب أعوام من إثارة القضية والحديث عن دراسة لتجنيد المرأة إلى جانب الرجال.

وقالت تقارير محلية آنذاك ”إنه سيتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة الطبية والفنية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة“.

وكان وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قد أشار في مايو الماضي، إلى أن انخراط المرأة في السلك العسكري قد يكون في المرحلة الأولى ضمن الجهازين الطبي والإداري.

وسبق أن سمحت الكويت بالتحاق المرأة بسلك الشرطة عام 2009، حين أصدر وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد، قراره الوزاري بالسماح للنساء بالتحاق بسلك الشرطة في معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتعد أعلى رتبة حصلن عليها عناصر الشرطة النسائية هي رتبة ”مقدم“ وهي من نصيب الضابطات من الدفعة الأولى.

كما تمكنت المرأة الكويتية عام 2020 من الوصول إلى سدة القضاء لأول مرة بعد أعوام من المطالبة بالسماح لها بتقلُد هذا المنصب الذي كان مقتصراً على الرجال.

 

 

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