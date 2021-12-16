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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يشهد افتتاح سلسلة الدورات التدريبية لمنتجي عسل النحل

الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم أثناء الندوة


شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، الجلسة الافتتاحية لسلسلة الدورات التدريبية لمنتجي عسل النحل، التى عقدت بمركز الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالفيوم، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن أحمد عويس رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتورة رشا عادل حسن الباحث بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، والدكتور مدين محمود مرجاوي الباحث بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بالمركز.

 

وأشار نائب محافظ الفيوم، خلال الجلسة إلى أن تلك الدورات نتاج عدد من الاجتماعات خلال الفترة السابقة، التى عقدتها المحافظة مع أصحاب الخبرة والمتخصصين فى تربية نحل العسل، مؤكداً حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لأصحاب المناحل، للحصول على مستلزمات الإنتاج من الشركات الرائدة في هذا المجال، بأسعار مدعمة، موجهاً بإنشاء كيان أو رابطة تضم ممثل لكل مركز من منتجي العسل بالمحافظة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات للمشتغلين بتربية نحل العسل، بعدد المناحل والخلايا والعاملين بهذا المجال، بما يعطى رؤية واضحة وواقعية لعدد المناحل والمشتغلين بها، لافتاً إلى أنه يجري تجهيز موقعين بمركزي الفيوم وأبشواي لتوفير مستلزمات المناحل.

 

وأضاف نائب المحافظ، أن برنامج الدورات التدريبية لمنتجي العسل بالمحافظة، يهدف لتوعيتهم بأهمية انتاج عسل النحل وقيمته الغذائية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية التى بدأت سلسلتها اليوم بمركز الفيوم ستتوالى تباعاً بباقي مراكز المحافظة من خلال برنامج تدريبي متكامل، وستعقد الأسبوع القادم بمركز أبشواي لكونه أكبر المراكز في عدد المناحل ومن بعده باقي المراكز، ويستهدف التدريب أصحاب المناحل، ومربي نحل العسل، والمشتغلين بالصناعات القائمة على العسل، مؤكداً على أنه يجري التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتوفير الدعم المادي اللازم للنحالين لإنشاء وإحلال المناحل بفائدة بسيطة، فضلاً عن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الدعم اللازم بنسبة فائدة بسيطة في الشأن نفسه.

 

وتابع أنه يتم دراسة منح رخصة تشغيل مؤقتة لتوفيق أوضاع المناحل غير المرخصة لحين ترخيصها، من خلال ضوابط ومحددات واضحة، بشرط الالتزام بالضوابط التى سيتم إقرارها، مؤكداً على أهمية استخراج التراخيص الخاصة بالمناحل وتوفيق أوضاعها للاستفادة من المميزات التى سيتم منحها لأصحاب المناحل المرخصة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع شركة الفيوم لصناعة السكر لتوفير حصة بأسعار مناسبة لأصحاب المناحل، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء للتأكد من جودة المنتج من عسل النحل، بجانب العمل على تسويق المنتج للشركات الرائدة في انتاج العسل من جانب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسئولي التموين في الشأن ذاته من جانب آخر.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن سلسلة الدورات التدريبية لمنتجي عسل النحل، تهدف إلى توعية النحالين بالأساليب العلمية الصحيحة في إنشاء المناحل وتربية نحل العسل، إضافة لتسويق العسل بطريقة صحيحة بما يعود بالنفع على منتجيه بأكبر فائدة ممكنة، فضلاً عن مناقشة آليات مواجهة المشكلات التي يعانيها منتجو عسل النحل في عمليات التغذية، وترخيص المناحل، ونقل الخلايا، وبحث آليات التغلب على المعوقات لزيادة الإنتاج من العسل.

 

وأضاف معاون المحافظ، أن المحافظة تعمل على التنسيق مع الشركات صاحبة الخبرة في مجال تربية نحل العسل،  لتوفير التدريب اللازم للعاملين بالمجال نفسه من أبناء الفيوم، بالتعاون بين مديرية الزراعة، وكلية الزراعة بجامعة الفيوم، ومركز البحوث الزراعية، للتوعية بكيفية التربية السليمة، والوقاية من الأمراض، فضلاً عن توفير الدعم المادي اللازم بفائدة بسيطة للتوسع في المناحل، من خلال التنسيق مع البنك الزراعي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

نائب محافظ الفيوم يشارك في جلسة لجنة المشروعات بمجلس النواب

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نائب محافظ الفيوم أفتتاح سلسلة الدورات التدريبية منتجى عسل النحل

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