نبيلة عبيد تروى تفاصيل دورها فى رابعة العدوية ..نوستالجيا

حلت الفنانة نبيلة عبيد، ضيفة على فضائية ماسبيرو زمان، فى لقاء سابق لها وتروى فيه تفاصيل أول فيلم شاركت فيه بالسينما.

وقال الفنانة نبيلة عبيد، إن حياة الفنان فى الأغلب تصبح ملكا للجمهور، وأى شئ بسيط فى حياة الفنان من حق الجمهور أن يعرفه ويتابعه.

وأضافت الفناة نبيلة عبيد، أن هناك أشياء خاصة جداً على الفنان الاحتفاظ بها لنفسه إلى حد ما، مؤكدة ان بدايتها فى السينما كانت فى فيلم" رابعة العدوية".

وأشارت الفنانة نبيلة عبيد، إلى أن الشخصية التي قدمتها برابعة العدوية لها ذكريات كثيرة معها، لافتة إلى أنها تعلمت الإلقاء في هذا الفيلم، وكانت طالبة حينها فى كلية البنات ولم تدرك وقتها مدى أهمية الدور.

وأكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها تعلمت فى هذا الفيلم مخارج الألفاظ الصحيحة وطريقة الإلقاء السليمة، والأداء الجيد.