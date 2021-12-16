زهقت..ٱول تعليق من علي قدورة بعد اتهامه عمر كمال بسرقه لحن اغنيته

في أول تعليق له بعد اتهامه عمر كمال بسرقة لحنه؛ كشف مؤدى المهرجانات علي قدورة في رساله الي الجمهور علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" وقال فيها "عرش ربنا الي يتهزلو سبع سماوات ؛انا ممتكلم في اي حاجة و لا عايز حاجة و ربنا يكرم الجميع ".

تابع : و يطلعني من المجال دة علي خير ؛ انا لهزعل من حد و لا ليا دعوه بحد و الي عايز يعمل حاجة يعملها و مسامح بقا لان انا زهقت و الله بجد خلاص و حقكم عليا يلي جايين عليا ".

علي قدورة يتهم عمر كمال بسرقة لحنه

اتّهم مؤدي المهرجانات علي قدورة، المطرب عمر كمال بسرقة لحن أغنيته الأخيرة "أنتي قلبي"، من مهرجان له.

ونشر قدورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جمع جزءاً من أغنية عمر كمال وشيماء المغربي، وجزءاً من المهرجان الخاص به، ليوضح مدى التشابه بين اللحنين، وعلّق قائلا: "لا لا لا مش نفس اللحن يا جماعة، الاستئذان حلو والتقدير أحلى، وللعلم ده لحني أنا، وإسلام كابونجا اللي كاتبها مش منحوت"

عمر كمال يثير الجدل:

أثار الفنان عمر كمال والفنانة شيماء المغربي، جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشر الأول صورة تجمعهما معا، معلقا عليها: "مفيش مبروك"، ليتساءل كثيرون عما إذا كان ذلك إعلان خطبة أم عمل فني جديد.

ونشر الفنان عمر كمال، صورًا عبر صفحته الخاصة على موقع" انستجرام"، تجمع بينه وبين شيماء المغربي، وعلق عليه: "النهاردة برومو أنتي قلبي الساعة ٦ علي قناتي الرسمية علي يوتيوب".

كما نشرت شيماء المغربي عبر حسابها علي انستجرام صور وعلقت" استنوا بروموا انتي قلبي النهاردة الساعة ٦ علي اليوتيوب".

كانت آخر الأعمال التي طرحتها «شيماء»، أغنية بعنوان «فينك يا راحة»، والتي تخطت نسبة مشاهدتها ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

كما حققت «شيماء» نجاحا ساحقا منذ ثلاثة أشهر بأغنية "أنا جيت أمسح ماضيكو"، والتي وصلت نسبة مشاهدتها إلى 7 ملايين مشاهدة.



أبرز المعلومات عن شيماء المغربي :

من مواليد شهر أكتوبر، وتمت عامها الـ٢٠، واكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات.

آخر أعمالها كان مهرجان «فينك يا راحة» من آخر وصورته على طريقة «الفيديو كليب».

طرحت من قبل دعاءً دينيًا بعنوان يارب اغفرلى ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، عندما.



غنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر الـ 9 سنوات.