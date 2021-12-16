عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زهقت..ٱول تعليق من علي قدورة بعد اتهامه عمر كمال بسرقه لحن اغنيته

علي قدورة
علي قدورة

في أول تعليق له بعد اتهامه عمر كمال بسرقة لحنه؛ كشف مؤدى المهرجانات علي قدورة في رساله الي الجمهور  علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" وقال فيها "عرش ربنا الي يتهزلو سبع سماوات  ؛انا ممتكلم في اي حاجة و لا عايز حاجة و ربنا يكرم الجميع ".

تابع : و يطلعني من المجال دة علي خير  ؛ انا لهزعل من حد و لا ليا دعوه بحد و الي عايز يعمل حاجة يعملها و مسامح بقا لان انا زهقت و الله بجد خلاص و حقكم عليا يلي جايين عليا ".

علي قدورة يتهم عمر كمال بسرقة لحنه

اتّهم مؤدي المهرجانات  علي قدورة، المطرب عمر كمال بسرقة لحن أغنيته الأخيرة "أنتي قلبي"، من مهرجان له.

ونشر قدورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جمع جزءاً من أغنية عمر كمال وشيماء المغربي، وجزءاً من المهرجان الخاص به، ليوضح مدى التشابه بين اللحنين، وعلّق قائلا: "لا لا لا مش نفس اللحن يا جماعة، الاستئذان حلو والتقدير أحلى، وللعلم ده لحني أنا، وإسلام كابونجا اللي كاتبها مش منحوت"

عمر كمال يثير الجدل:

أثار الفنان عمر كمال والفنانة شيماء المغربي، جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشر الأول صورة تجمعهما معا، معلقا عليها: "مفيش مبروك"، ليتساءل كثيرون عما إذا كان ذلك إعلان خطبة أم عمل فني جديد.
ونشر الفنان عمر كمال، صورًا عبر صفحته الخاصة على موقع" انستجرام"، تجمع بينه وبين شيماء المغربي، وعلق عليه: "النهاردة برومو أنتي قلبي الساعة ٦ علي قناتي الرسمية علي يوتيوب".

كما نشرت شيماء المغربي عبر حسابها علي انستجرام صور وعلقت" استنوا بروموا انتي قلبي النهاردة الساعة ٦ علي اليوتيوب".

كانت آخر الأعمال التي طرحتها «شيماء»، أغنية بعنوان «فينك يا راحة»، والتي تخطت نسبة مشاهدتها ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.
كما حققت «شيماء» نجاحا ساحقا منذ ثلاثة أشهر بأغنية "أنا جيت أمسح ماضيكو"، والتي وصلت نسبة مشاهدتها إلى 7 ملايين مشاهدة.
 

أبرز المعلومات عن شيماء المغربي :

من مواليد شهر أكتوبر، وتمت عامها الـ٢٠، واكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر  الست سنوات.

آخر أعمالها كان  مهرجان «فينك يا راحة» من آخر وصورته على طريقة «الفيديو كليب».

طرحت من قبل دعاءً دينيًا  بعنوان يارب اغفرلى ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

شاركت من قبل  ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، عندما.


غنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر الـ 9 سنوات.

عمر كمال علي قدورة فيس بوك علي قدورة يتهم عمر كمال بسرقة لحنه مؤدي المهرجانات علي قدورة زهقت

موضوعات متعلقة

التقدير حلو ...علي قدورة يهاجم عمر كمال ويتهمه بسرق لحن أغنيته

"صاحبة السعادة" كلمة السر.. بهاء سلطان ينهي خلافه مع نصر محروس في الكريسماس| خاص

أخبار الفن ..نجل شريفة ماهر يقبل يدها ويوجه لها رسالة مؤثرة.. وظهور جديد لشيرين

عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا بالعراق في هذا الموعد

تطورات الحالة الصحية للفنانة دنيا عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا

في عيد ميلاد محمد سعد.. تعرف على أهم أعماله وصاحب شخصية اللمبي الحقيقي

في ذكرى رحيل أحمد راتب .. تعرف على أبرز اعماله الفنية

برتم الراب والابتعاد عن المهرجانات.. عدوية شعبان عبدالرحيم وحمو بيكا في أغنية جديدة

ترشيحاتنا

محلل مالي يكشف أسباب التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ..فيديو

مدينة سعودية لن تشرق فيها الشمس قبل 14 يوما.. تفاصيل

دراسة: تكاثر ٱوميكرون في القصبة الهوائية ينقل العدوى ٱسرع من متحورات ٱخرى

مصطفى قمر يحتفل بإفتتاح مطعمه الجديد بحضور ماجد المصري وساموزين وإيهاب توفيق

أحمد مجدي: الشخص اللي صور السيدة الأوكرانية لازم يتقبض عليه.. فيديو

شكري: ٱهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل بالشرق الأوسط|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف: تأجيل بطولة أمم أفريقيا ليس في خططنا

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يتفقد مسرح حفل "إكسبو 2020 دبي" مع المنتج صلاح الياسري

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

فيديو

بلاش تجبر إبنك علي الحفظ.. ماذا قال مبروك عطية عن تحفيظ القرآن؟

موجات جفاف وأعاصير .. خسائر الكوارث الطبيعية في 2021

شتاء 2022 الأكثر برودة .... تحذيرات شديدة من حالة الطقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. كتر خير الأهلي.. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ