في حفل المدينة المنورة.. مسجد "باصونة" بسوهاج يحصد جائزة عبداللطيف الفوزان للعمارة

فاز مسجد باصونة بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لأول مرة بعد قائمة طويلة ترشح فيها عدد كبير من المساجد، خلال الحفل الذي نظمته الجائزة في المدينة المنورة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

ودخل مسجد باصونة بسوهاج المنافسة بين ٢٠١ مسجد من ٤٨ دولة والذي صممه المعماري المهندس وليد عرفة في قرية باصونة بمركز المراغة سوهاج واستغرق تصميمه 6 أشهر ثم استغرق البناء أكثر من عامين .



من جانبه قال المهندس وليد عرفة مؤسس دار عرفة للعمارة، إن مصر أول مرة تشارك في جائزة عبداللطيف الفوزان، خاصة أن القائمة الطويلة للترشيح كان فيها عدد كبير من المساجد المصرية .

واوضح أن الجائزة كانت من قبل تقتصر على مشاركة دول الخليج، لكن الدورة الحالية وهى الثالثة توسعت الجائزة لترشح مشاريع من أى مكان فى العالم .

وأشار إلى أن أهل "باصونة" تحدثوا إلى العالم الأزهرى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، فالدكتور أسامة الأزهرى هو المحرك الأول للمشروع ،خاصة أن أصوله تعود إلى القرية وقد لجأ أهلها إليه بعد فقدانهم مسجدهم الرئيسى .



المسجد يقع على بعد 20 كيلو مترًا من محافظة سوهاج وهو المسجد الرئيسى لقرية "باصونة" التابعة لمركز المراغة شمال المحافظة، وكان على مساحة 140 متراً قبل أن تضرب السيول مبناه القديم، ليتم تشييده من جديد على مساحة 480 متراً، ليصبح تحفة فنية ومعمارية.



وجائزة عبداللطيف الفوزان التكريم العاشر للمسجد وما زال مسجد باصونة ينافس على جائزة معمارية رقم ١١ تظهر نتائجها العام القادم.