عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في حفل المدينة المنورة.. مسجد "باصونة" بسوهاج يحصد جائزة عبداللطيف الفوزان للعمارة

وليد عرفة
وليد عرفة

فاز مسجد باصونة بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد  لأول مرة بعد قائمة طويلة ترشح فيها عدد كبير من المساجد، خلال الحفل الذي نظمته الجائزة في المدينة المنورة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

 

ودخل مسجد باصونة بسوهاج المنافسة بين ٢٠١ مسجد من ٤٨ دولة  والذي صممه المعماري المهندس وليد عرفة في قرية باصونة بمركز المراغة سوهاج واستغرق تصميمه 6 أشهر ثم استغرق البناء أكثر من عامين .
 

من جانبه قال المهندس وليد عرفة مؤسس دار عرفة للعمارة، إن مصر أول مرة تشارك في جائزة عبداللطيف الفوزان، خاصة أن القائمة الطويلة للترشيح كان فيها عدد كبير من المساجد المصرية .

واوضح أن الجائزة كانت من قبل تقتصر على مشاركة دول الخليج، لكن الدورة الحالية وهى الثالثة توسعت الجائزة لترشح مشاريع من أى مكان فى العالم .

وأشار إلى أن أهل "باصونة"  تحدثوا إلى العالم الأزهرى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية،   فالدكتور أسامة الأزهرى هو المحرك الأول للمشروع ،خاصة أن أصوله تعود إلى القرية وقد لجأ أهلها إليه بعد فقدانهم مسجدهم الرئيسى .


المسجد يقع على بعد 20 كيلو مترًا من محافظة سوهاج وهو المسجد الرئيسى لقرية "باصونة" التابعة لمركز المراغة شمال المحافظة، وكان على مساحة 140 متراً قبل أن تضرب السيول مبناه القديم، ليتم تشييده من جديد على مساحة 480 متراً، ليصبح تحفة فنية ومعمارية.


وجائزة عبداللطيف الفوزان التكريم العاشر للمسجد  وما زال مسجد باصونة ينافس على جائزة معمارية رقم ١١ تظهر نتائجها العام القادم.

مسجد باصونة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين قرية باصونة المهندس وليد عرفة مؤسس دار عرفة للعمارة دول الخليج

ترشيحاتنا

جامعة فرنسية.. الصندوق السيادي يكشف تفاصيل استثمار مباني وزارة الداخلية بـ لاظوغلي|فيديو

تطور خطير.. أمريكا تسعى لتصنيف روسيا ”دولة راعية للإرهاب”

العثور على 15 حمارا مسلوخا في مصرف بـ الغربية ..صور

الحكم على شبكة الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء بمستشفيات شهيرة 11 يناير

مقصد سياحي.. الصندوق السيادي:300 غرفة وجناح فندقي في مجمع التحرير بعد التطوير

ارتفاع التضخم.. البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

كاف: تأجيل بطولة أمم أفريقيا ليس في خططنا

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

بحسن نية.. إثيوبيا تزعم استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يتفقد مسرح حفل "إكسبو 2020 دبي" مع المنتج صلاح الياسري

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

فيديو

حلق وعمل مشروعا.. كيف أصبح طفل المرور بعد خروجه من دور الرعاية ؟

الجلسة بـ500 جنيه.. تفاصيل استغلال جيم في ممارسة أعمال منافية للآداب

بلاش تجبر إبنك علي الحفظ.. ماذا قال مبروك عطية عن تحفيظ القرآن؟

موجات جفاف وأعاصير .. خسائر الكوارث الطبيعية في 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ