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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبدأ الجمعة

تعديلات مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

الصحراوي الغربي
الصحراوي الغربي

أعلنت محافظة بني سويف أنه "اعتباراً من غد الجمعة "سيتم إجراء تعديلات مرورية علي الطريق الصحراوي الشرقي الحر "طريق الجيش" ، وذلك لاستكمال أعمال المرحلة الثانيةمن أعمال التطوير وإنشاء حارة خدمة خاصة بسيارات النقل الثقيل منفصلة عن حارات الطريق.


وبحسب التعديلات المقرر إجراؤها سوف تكون الحركة المرورية :اتجاه واحد فقط قادم من المنيا مارا بأعلي نفق سنور ثم إلي بوابة بني سويف ومنها إلى بوابة الكريمات وصولاً إلى بوابة حلوان ومنها إلي الطريق الإقليمي الدائري  ثم إلي القاهرة ..والمتوجه من بوابة بني سويف نفس الاتجاه إلي القاهرة أو بالإمكان التوجه إلى طريق الزعفرانة.

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وبالنسبة للقادم من القاهرة يكون الاتجاه: قبل بوابة حلوان إلي الطريق الإقليمي إلي الصحراوي الشرقي القديم ثم يعود إلي طريق الصعيد الحر بعد بوابة الكريمات ثم إلي بوابة بني سويف، وفي حالة استكمال الرحلة إلي المنيا فأنه يلزم اتخاذ الطريق الشرقي القديم حتي المنيا ،في حين يسلك  القادم"من القاهرة قبل بوابة حلون"الطريق الإقليمي ومنه إلي الصحراوي الشرقي القديم أو الطريق الزراعي أو الطريق الصحراوي الغربي.

من جانبه وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الجهات المعنية من المرور والطرق بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين ولمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور

بني سويف كهربا طريق الطريق الصحراوي الغربي سيارات الطريق الشرقي القديم الطريق الشرقى مساعدات

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