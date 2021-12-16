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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات.. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية فراش هتك عرض تلميذة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، الستار على قضية هتك عرض تلميذة داخل مدرسة غرب محافظة الإسكندرية على يد فراش المدرسة.
وعاقبت المحكمة الفراش بالسجن لمدة ثلاث سنوات لثبوت اتهامه بهتك عرض الطفلة داخل المدرسة.
صدر الحكم المستشار محمد علي ابراهيم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح العكاري، وأمام محمد الصيرفي، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

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وترجع احداث القضية رقم 22446 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، حول وجود واقعة اعتداء عامل فراش على طالبة تبلغ من العمر 11 سنة، بالصف السادس الابتدائي، داخل المدرسة. 
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى المدرسة، وعقب التحريات الأولية، وسماع شهادة مدير المدرسة، تبين أن العامل يدعى عماد.خ.م.ع، 59 عاما، فراش بمدرسة زيد بن حارثة حاول التحرش بالطفلة والاعتداء عليها وملامسة جسدها، بعدما استدرجها إلى كانتين المدرسة.
وذكرت الطفلة العامل استدرجها إلى الكانتين، محاولًا تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت لأقوال الطالبة وأسرتها، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان واستدعاء مسؤولي المدرسة لسؤالهم.
وبعد انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة قرارا بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وقد تداول عدد من أولياء الأمور بمدرسة زيد بن حارثة الابتدائية التابعة لإدارة العجمي التعليمية، غرب الإسكندرية، أخبارًا عن اعتداء عامل على طالبة بالصف السادس الابتدائي.
وعلى الفور، أصدرت إدارة العجمي التعليمية بيانًا أكدت فيه أنها محاوله تحرش فاشلة من عامل يبلغ من العمر 59 عامًا، وفور علم الإدارة بالواقعة، تم إبلاغ الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإدارة تجاه المتهم والقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.
وأهابت الإدارة الجميع بمعرفه الحقيقة من مصادرها القانونية والشرعية، مؤكدة أنها لن تتهاون الإدارة التعليمية مع أي مخطئ او متهاون، ومشددة على ثقتها بالقضاء المصري العادل.
وأكدت نادية فتحي، وكيل مديرية التعليم في الإسكندرية، أن المديرية شكلت لجنة للتحقيق في الأمر داخل المدرسة، ونفت واقعة الاغتصاب جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن المديرية أصدرت قرارا بوقف العامل عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.
 

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