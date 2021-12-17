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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستند .. عقد أوباما يفجر أزمة كبرى بين لاعبي الزمالك

أوباما
أوباما

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس " على فضائية etc   أن تسريب عقد أوباما تسبب في أزمة كبيرة بين لاعبي الزمالك وخاصة الذين سيجددون عقودهم في المرحلة القادمة، بعد حصول اللاعب على 11 مليون جنيه مقدم تعاقد، ما جعل زملائه يطالبون المعاملة بالمثل.


"بوكس تو بوكس" ينشر عقد يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي يتضمن بعض البنود الهامة.


وتضمن العقد حصوله على مبلغ 11 مليون جنيه عند التوقيع على أن تخصم منه خلال فترة التعاقد.


يحصل اللاعب على ما يزيد عن 5 ملايين و800 ألف جنيه على 3 دفعات بداية من الموسم الحالي وحتى نهاية التعاقد.


يحصل اللاعب على ما يزيد عن 3 ملايين جنيها في مارس 2022 ونفس القيمة في مارس 2023 ونفس القيمة في مارس 2024.


في حال تحقيق اللاعب نسبة مشاركة 50%  من مباريات الدوري وكأس مصر يحصل على ما يزيد عن 600 الف جنيه وفي حال تحقيق نسبة مشاركة 50 % مع المنتخب الوطني يحصل على نفس القيمة.


حال تسجيل أوباما 10أهداف يحصل على ما يزيد عن 600 الف جنيه.

عقد أوباما لاعبي الزمالك يوسف أوباما نادي الزمالك الدوري كأس مصر

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