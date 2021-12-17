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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ريش وقضية الإبداع الأدبي" بثقافة الطود بالأقصر

ثقافة الاقصر
ثقافة الاقصر

فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة أ. د. إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

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وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "ريش وقضية الإبداع الأدبي" للأديب ناصر خليل وأوضح أن الفيلم كمنتج سينمائي له متخصصون فى النقد من الناحية الفنية ولكن محاضرتنا اليوم في النقاط التالية وهي أن هذا الفيلم إبداع ولكن كيف لمنتج أو كيان يسئ لسمعة مصر كما قيل عن الفيلم فإن مصر أكبر من هذا وأكبر من أي فكر أو أدب.

 

 كما أن الفيلم فجر قضية الوصايا على الإبداع لذلك أوضح كيف نحكم على عمل إبداعي، بجانب ذلك أعد القصر مناقشة كتاب "الهروب إلي مصر" تأليف لوسيت فالنسي وترجمة هدى خزام وسردته ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر، إلى جانب أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله وألقى قصيدتى بعنوان"لما، حبيبتي".


عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "نبذ العنف" وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن نبذ العنف ولا للتطرف ولا للإرهاب، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية بعنوان "إستخدام الرمال والألوان لعمل أشكال داخل الزجاجات الفارغة" تنفيذ حسن رفاعى، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدتى"بكفش حنين، صد".


وأعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بالعامية" سلك شايك"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة بعنوان" معلهش يابا"، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية بعنوان "شدوا الرحيل" للشاعر حسن مغربي، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة حكي بعنوان "اميره ومزرعه جدتها" سردتها أسماء محمود.


قدم قصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال بعنوان "مساعدة الأخرين" تنفيذ ياسر محمود، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة حكي عن "المرأة النوبية" وتحدث مختار عبد الغفور عن دور المرأة النوبية في النهوض بالأسرة والمجتمع ومعاناة المرأة النوبية ودورها في التهجير، بينما نفذت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية ورشة حكي عن برنامج" اعرف بلدك" واحد معالم مدينة الأقصر ومقابر وادي الملوك بالبر الغربي سردها سمير مهيوب، بجانب تنفيذ قصر ثقافة إسنا لورشة فنون تشكيلية بورق الفوم للمدربة رشا عبد الحميد.

قصور الثقافة وزارة الثقافة قصيدة برنامج إيناس عبد الدايم الصعيد ثقافة الاقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة

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