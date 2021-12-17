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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

إصابة 40 شخصا بينهم سودانيان في حادث تصادم بأسوان.. السفارة تصدر بيانا عاجلا

إصابة 40 شخصا
إصابة 40 شخصا

أصيب  حوالي 40 شخصا، بإصابات متفرقة في الجسم، وذلك نتيجة تصادم أتوبيسين بطريق أسوان - أبو سمبل البري، جنوب مدينة أسوان، مساء اليوم، الخميس، وتم دفع سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وعلى إثر الحادث، تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بوقوع حادث التصادم، بين أتوبيسين على طريق أسوان - أبو سمبل، كانا يقلا سوادنيين ومصريين، وأصيب حوالي 40 شخصا، وهي الحصيلة الأولية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

خروج 11 من مصابي حادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل

إصابة 40 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بالطريق البرى أسوان/ أبو سمبل

بيان السفارة السودانية

وأعرب السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس، عن خالص تعازيه ومواساته للحادث الأليم بتصادم حافلتين تقل سودانيين ومصريين على طريق أسوان أبو سمبل البري، والذي أسفر عن وقوع ضحايا بين وفيات ومصابين.

وقال إلياس في بيان أصدرته السفارة السودانية صباح اليوم الجمعة: "ببالغ الحزن والاسي ينعي سعادة السفير  محمد الياس سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية واسرة السفارة السودانية بالقاهرة ضحايا الحادث المؤسف بين أتوبيس قادم من السودان وأتوبيس يتبع للقوات المسلحة المصرية ندعو الله لهم بالرحمة والمغفر وللمصابين الشفاء العاجل".

وللتفاصيل .. شاهد الفيديو جراف التالي:

أسوان أتوبيسين تصادم أتوبيسين 40 شخصا اسعاف السفارة السودان

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إصابة 40 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بالطريق البرى أسوان/ أبو سمبل

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