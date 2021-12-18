نشرة المرأة والصحة.. عَرَض تحت الأضلاع يدل على الإصابة بـ السرطان.. أغرب 10 دراسات عن كورونا في 2021

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعد فيروس كورونا من أهم الأمراض التى شغلت الباحثين والعلماء خلال عام 2021 في مختلف أنحاء العالم لذا نعرض لكم أهم ما توصلوا له في الدراسات والأبحاث العالمية

سمك القرش يعالج كورونا

أشارت دارسة جديدة إلى أن البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة الموجودة في الجهاز المناعي لسمك القرش قد تكون قاتلا طبيعيا لـ كورونا، لا يمنع الفيروس الذي يسببه فحسب، بل يوقف السلالات الجديدة.

هناك العديد من الدراسات والتي أكدت أن الشوكولاتة الداكنة أفضل من الشوكولاتة بالحليب، وذلك لأنها لا تتسبب في زيادة الوزن، ولكن هناك بعض الدراسات والأبحاث التي أجريت مؤخرا وتطرقت إلى طرق تناول الشوكولاتة بالحليب والاستفادة من فوائدها .

هناك العديد العواقب التي ألمَّت بـ مرضى السرطان بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أبرزها: ضعف الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وكشف تقرير جديد، أن ضعف الخدمات الطبية لمرضى السرطان، الذي حدث في فترة انتشار كورونا؛ يمكن أن تستغرق سنوات لإنهاء الحالات التي تنتظر تشخيصها كمرضى سرطان البنكرياس، والذي يعد من أكثر أنواع السرطان انتشارا.

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير بيف اللحم في المنزل لأنه أكثر الأطعمة الشهية التي يحبها الجميع.

وترغب النساء فى تعلم طريقة تحضير بيف اللحم في المنزل لأنه أكثر أمان وصحة من الأنواع الجاهزة فهو يخلو من المواد الحافظة والألوان الصناعية ويتم اختيار نوع اللحم بعناية.