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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. عَرَض تحت الأضلاع يدل على الإصابة بـ السرطان.. أغرب 10 دراسات عن كورونا في 2021

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أغرب 10 دراسات عن كورونا في 2021

يعد فيروس كورونا من أهم الأمراض التى شغلت الباحثين والعلماء خلال عام 2021 في مختلف أنحاء العالم  لذا نعرض لكم أهم ما توصلوا له في الدراسات والأبحاث العالمية 

سمك القرش يعالج كورونا
أشارت دارسة جديدة إلى أن البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة الموجودة في الجهاز المناعي لسمك القرش قد تكون قاتلا طبيعيا لـ كورونا، لا يمنع الفيروس الذي يسببه فحسب، بل يوقف السلالات الجديدة.

الشوكولاتة الداكنة أم بالحليب.. أيهما أفضل كي تتناولها؟

هناك العديد من الدراسات والتي أكدت أن الشوكولاتة  الداكنة أفضل من الشوكولاتة بالحليب، وذلك لأنها لا تتسبب في زيادة الوزن، ولكن هناك بعض الدراسات والأبحاث التي أجريت مؤخرا وتطرقت إلى طرق تناول الشوكولاتة بالحليب والاستفادة من فوائدها .

 

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تعزيز الخصوبة ..فوائد أحماض أوميجا 3 للر جال

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للرجال.. 3 فوائد غير متوقعة عند تناول الموز

 

الأكثر فتكًا.. عَرَض تحت الأضلاع يدل على الإصابة بـ السرطان

هناك العديد العواقب التي ألمَّت بـ مرضى السرطان بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أبرزها: ضعف الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وكشف تقرير جديد، أن ضعف الخدمات الطبية لمرضى السرطان، الذي حدث في فترة انتشار كورونا؛ يمكن أن تستغرق سنوات لإنهاء الحالات التي تنتظر تشخيصها كمرضى سرطان البنكرياس، والذي يعد من أكثر أنواع السرطان انتشارا.

طريقة تحضير بيف اللحم .. وصفات متعددة

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير بيف اللحم في المنزل لأنه أكثر الأطعمة الشهية التي يحبها الجميع.

وترغب النساء فى تعلم طريقة تحضير بيف اللحم في المنزل لأنه أكثر أمان وصحة من الأنواع الجاهزة فهو يخلو من المواد الحافظة والألوان الصناعية ويتم اختيار نوع اللحم بعناية.

 

نشرة المرأة كورونا الشوكولاتة الداكنة السرطان اخبار الصحة

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