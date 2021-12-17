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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أطعمة تساعد على الوقاية من السرطان.. تعرف عليها

فوائد الكركم في الوقاية
فوائد الكركم في الوقاية من السرطان

يعد مرض السرطان أحد أكبر التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم، وتشهد بعض الجهات جهودا من أجل التعرف عليه وعلى أسبابه، وحالاته المختلفة، وذلك ليتم توفير العلاج المناسب لكل حالة، فضلا عن أن الاكتشاف المبكر للحالات يساعد فى علاجها بشكل أفضل.

وهناك بعض الأطعمة التى تساعد بشكل قوى فى علاج السرطان.

 

فوائد الكركم في الوقاية من السرطان



وتعتبر الوقاية من مرض السرطان هي الوسيلة الأسهل والأمن على حد سواء؛ حيث يمكن دمج أحد الأطعمة أو المكونات في نظامك الغذائي تستطيع من خلالها أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض وتقلل من نمو الأورام السرطانية بشكل كبير، وفقا لما نشر في صحيفة express .
 

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ويعتبر النظام الغذائي جزء مهم من طرق الوقاية من الأورام السرطانية؛ حيث ان تناول بعض الأطعمة يمكن أن يحجم من تكاثر الخلايا السرطانية، ومن بينها مكون الكركمين المكون النشط الموجودة في الكركم، والمعروف عنه أنه يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وإحباط نمو الورم عند تناوله مع أدوية أخرى.

وتتميز بعض الخضروات بخصائص طبية قوية بشكل خاص بسبب خصائصها الغذائية التي لا تُضاهى؛ حيث يشتهر الكركم بخصائصه الطبية المزعومة ، حيث تدعم أدبيات الايورفيدا استخدامه كمضاد للفيروسات.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، يتم الترويج لـ الكركم كعلاج بديل للسرطان نظرًا لتركيزاته العالية من مضادات الأكسدة، وأظهرت الدراسات المختبرية أن الكركمين له تأثيرات مضادة للسرطان على الخلايا السرطانية."

وأظهرت الأبحاث معدلات أقل للمرض في البلدان التي يستهلك فيها الكركم على نطاق واسع؛ حيث تم وضع الخصائص المضادة للسرطان للخضروات الجذور الآسيوية في قدرتها على تقليل التورم والالتهابات.

واكتشف الباحثون، فوائد الكركم على مريض مصاب بسرطان الغدة الدرقية الكيسي، وهو نوع نادر نسبيًا من السرطان يتطور بشكل شائع في الغدد اللعابية أو مناطق أخرى من الرأس والرقبة، وتم إعطاء منتج الكركمين جنبًا إلى جنب مع عقار إيماتينيب Imatinib ، وهو دواء يستخدم لعلاج عدد من أنواع السرطان المختلفة.

ولوحظ إستقرار حالة هذا المريض بعد شهرين من العلاج، وانخفاض كبير في كتلة الورم بنسبة 80 في المائة في حجم الورم في الرئتين في ستة أشهر، وأشارت الأبحاث، إلى أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية في بعض أنواع السرطان حتى منها النادرة .

وتشمل الفوائد الإضافية استهلاك الكركم تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين والزرق والتنكس البقعي، وقد ثبت أن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في التوابل تخفض مستويات الكوليسترول لدى الأفراد المصابين بأمراض القلب أيضًا.
 

فوائد الكركم في الوقاية من السرطان


وفقًا لخدمة الصيدلة المتخصصة، يمكن تناول الكركم عن طريق الفم لعلاج أو منع مجموعة من الأمراض بما في ذلك مرض السكري وارتفاع الكولسترول، ومرض الزهايمر.

وعند تناوله كدواء ، فإن جرعة شائعة من الكركم هي 400 إلى 600 مجم ثلاث مرات في اليوم ، وهو ما يعادل 60 جرامًا من جذور الكركم الطازج أو 15 جرامًا من مسحوق الكركم"، ومع ذلك ، عند تناول الكركم بجرعات كبيرة ، فإنه من المحتمل أن يتسبب في ارتجاع حمض المعدة، والإسهال ، والدوخة ، والصداع، لذا يحذر من تناول جرعات كبيرة من مكملات الكركم التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من مستويات أكسالات البول، والتي تزيد من خطر تكوين حصوات الكلى.

 

ويعتبر السرطان هو النتيجة النهائية للتكاثر غير المنضبط للخلايا التي تنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويُعتقد الباحثون أن الورم الخبيث يصيب واحدًا من كل شخصين ولدوا في المملكة المتحدة بعد عام 1960 ، على مدار حياتهم. 

وتتضمن الوقاية من السرطان إتباع العديد من العادات الصحية، والابتعاد عن كل ما هو ضار الابتعاد عن الأطعمة السريعة واستهلاك المشروبات الغازية، والسكريات، وتناول الأطعمة السريعة والتخلص من السمنة، وممارسة التمارين الرياضية.

وأفادت العديد من الدراسات والأبحاث أنه يمكن إتخاذ بعض التدابير الوقائية، حيث أكد الخبراء أن الغالبية العظمى من حالات السرطان يمكن تجنبها، ومن المعروف أن زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن تعزز بشكل كبير الحماية من مرض  السرطان وانتشار الخلايا السرطانية.

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