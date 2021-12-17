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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر ضمن 5 دول متوقع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بها .. انفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” حول دخول مصر ضمن ٥ دول يتركز فيها اكثر من ٣/٤ الزيادة المتوقعة في انتاج الطاقة المتجددة.

أوضح الانفوجراف ان الانتقال نحو  استخدام الطاقة المتجددة تمثل جزءًا محوريًّا للتصدي لتغير المناخ، ولذلك يتجه العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة؛ فوفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تزداد القدرة على إنتاج  الكهرباء في العالم من الطاقة المتجددة بنسبة تزيد عن 60% بين 2020 و 2026.

ويتركز أكثر من ثلاثة أرباع الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 5 دول من ضمنهم  مصر وتتقدمهم الإمارات والسعودية.

وأشار الانفوجراف إلى أن الزيادة المتوقعة لقدرة مصر لانتاج الطاقة في فترة ٢٠٢١ الى ٢٠٢٦ تقدر بحولي ٨٦٪؜ لتصل الى٤ جيجاوات.

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