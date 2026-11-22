أعلنت السلطات الإندونيسية فقدان 39 شخصا وإصابة أربعة آخرين إثر اندلاع حريق في مصنع للحلويات بمنطقة سيرانج، على بعد نحو 50 كيلومترا غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وذكرت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا (باسارناس) ـ في بيان ـ أن فرق الإنقاذ توجهت اليوم /الأحد/ إلى مصنع تعرض لحريق في مقاطعة بانتين، عقب ورود تقارير تشير إلى احتمال وجود عمال عالقين بداخله، وعملت فرق الطوارئ المشتركة طوال الليل على إخماد النيران وتبريد المستودع المتضرر، تمهيدا لدخول فرق الإنقاذ بأمان للبحث عن أي ضحايا محتملين.

وأوضحت (باسارناس) أن التعامل مع الحادث لا يزال جاريا، وتنسق فرق البحث المحلية مع رجال الإطفاء لتقييم السلامة الإنشائية للمبنى.

وأكد ريزكي دويانتو، المسؤول في هيئة البحث والإنقاذ المحلية، أن البحث لا يزال جاريا عن 39 شخصا يرجح أنهم عالقون بالداخل، مشيرا إلى إصابة 4 أشخاص آخرين جراء الحادث.