عامر الشوربجي : يجب منح المزارعين قروضًا ميسرة وتطبيقها على صغار المربين

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن البنك الزراعي يشهد عودة قوية داعمة بشكل فعال للمزارعين حيث عمل علي رفع كفاءة الإدارة وأنظمة وبرامج الدعم بما يتناسب مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

و أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إطلاق البنك لمبادرة تستهدف تسوية ديون المزارعين المتعثرين ما بين الإعفاء الكامل والجزئي تستهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم وتشجيعهم علي تكثيف الإنتاج في ظل الإنجازات الملموسة التي أحرزها القطاع الزراعي في الفترة الراهنة.

و نوه عضو لجنة الزراعة، إلي أهمية منح المزارعين قروض ميسرة لا تتعدي فائدتها 5% حتي لا تشكل عبئا عليهم، معقبا " قيمة الفائدة دي عادلة وغير معضلة لهم وضروري تطبيقها علي مشروعات صغار المربين".

واختتم النائب حديثه، قائلا : يحظي المزارع بدعم واضح من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وذلك إيمانا منه بالقيمة المضافة التي يحرزها المزراع لدعم عجلة الإنتاج.

جاء ذلك بعد أن إطلاق البنك المركزي مبادرة لإسقاط وتسوية مديونيات بإجمالي نحو 4 مليار جنيه لأكثر من 45 ألف عميل ، تهدف للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وصغار المزارعين.

• إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه.



• إستكمال مبادرة البنك للإسقاط الكامل لمديونيات العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه لصالح أكثر من 13 ألف من المزارعين وصغار العملاء بإجمالي مديونيات نحو 76 مليون جنيه.



• إسقاط كامل لمديونيات العملاء المتعثرين المتوفين الذين لم يتم سداد قروضهم وبدون حد أقصى للمديونية بإجمالي مديونيات نحو 64 مليون جنيه.



• إسقاط نصف مديونيات 24 ألف عميل ممن تبلغ مديونياتهم حتى 10 مليون جنيه للأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشرط سداد نصف المديونية المتبقية، بإجمالي مديونيات نحو 3,4 مليار جنيه.

في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، أعلن البنك الزراعي المصري عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليار جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.



ويتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30/11/2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.



كما سيتم إستكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في 30/11/2021، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر. ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.



وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30/11/2021، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.



كما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على ان يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.