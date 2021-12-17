أول تعليق لنهلة إمام الفائزة بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية

عبرت الدكتورة نهلة إمام، الفائزة بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية، عن عميق فرحته وتقديره لفوزها بعضوية لجنة التقييم الدولية بمنظمة اليونسكو عن مجموعة الدول العربية.

وأضافت نهلة إمام، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الأمر جاء بناء على الدور الذي تلعبه مصر، في ملف التراث الغير مادي، لافتة إلى انها حصلت على 21 صوتًا من بين 24، الأمر الذي يعد فخر كبير.



وتابعت الدكتورة نهلة إمام، الفائزة بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية، أن مصر و وزارة الخارجية المصرية، لعبت دورًا كبيرًا في هذه الانتخابات، مستدركة أن اختيارها يعبر عن قيمة مصر، ومدى الثقة التى تمنحها مصر للأعضاء.

وأكملت الدكتورة نهلة إمام، الفائزة بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية، أن دورها يكون شبيه بدور القاضي في لجنة التقييم، حيث أن كل عضو من أعضاء تلك اللجنة، يقوم بعمل تقرير مهني ودقيق عن الملف المقدم لليونسكو، ويرفع التقرير إلى لجنة التصويت.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة نهلة إمام، الفائزة بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية، إلى أن 16 دولة عكفوا على دراسة ملف الخط العربي في اليونسكو.



فيما فازت الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادى، بعضوية لجنة التقييم الدولية بمنظمة اليونسكو عن مجموعة الدول العربية، وذلك بعد حصولها على 21 صوتا من إجمالي 24 صوتا في منافسة بين مصر ودولتين عربيتين.

وكانت مصر قد نجحت بالتنسيق مع دول السعودية ولبنان والأردن وتونس فى تسجيل الخط العربى على القوائم التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة والخارجية ووفد مصر لدى اليونسكو، وهو الملف السادس الذى تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخلة، والنسيج اليدوى بالصعيد)، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.