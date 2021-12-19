أبرز سيارات فيراري في عام 2021.. صور

قدمت شركة فيراري العريقة العديد من السيارات الإنتاجية المميزة خلال عام 2021 بالإضافة للكشف عن عدد من السيارات محدودة الطراز وتدشين قسماً خاصاً بها، وفصلها عن السيارات الإنتاجية.

ولكن لازالت تحتفظ السيارات الإنتاجية دائما بمكانتها المفضلة لدى العملاء بفضل توافرها بأعداد أكبر وأكثر انتشاراً، وفي السياق التالي نقدم أبرز السيارات الإنتاجية التي تم طرحها في عام 2021.

1- فيراري SF90 سترادلي موديل 2021

جاءت سيارة فيراري سترادلي SF90 موديل 2021 بخصائص ميكانيكية هجينة بفضل أربعة محركات تعمل معاً، المحرك الأول هو محرك احتراق داخلي V8 ثماني الأسطوانات، مزود بشاحن تيربو مزدوج تبلغ سعته 4000 سي سي، ويولد قوة تصل إلى 769 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، بالإضافة لثلاثة محركات كهربائية تنتج معاً 217 حصان، ليرتفع مجموع القوة الهجينة المولدة إلى 986 حصان، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/ساعة.

يبلغ سعر سيارة فيراري سترادلي SF90 موديل 2021 عالمياً 515 ألف دولار.

2- فيراري F8 سبايدر موديل 2021

تستمد سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 قوتها من محرك V8 ثماني الأسطوانات، وهو يعد واحداً من أفضل محركات الشركة الإيطالية خلال العقدين الأخيرين، حيث يأتي بسعة 3900 سي سي، مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل إلى 710 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 770 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 7 سرعات بنظام دفع خلفي للعجلات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر/ساعة.

يأتي سعر سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 عالمياً نحو 274.280 دولار.

3- فيراري F8 تريبوتو موديل 2021

تأخذ سيارة فيراري F8 تريبوتو موديل 2021 قوتها من محرك V8 ذو ثمانية أسطوانات، مزود بشاحن تيربو مزدوج بسعة 3900 سي سي يولد قو ة تصل الى 710 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 568 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات بنظام دفع خلفي للعجلات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة.

4- فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021

تحصل سيارة فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021 على قوتها من محرك V12 بسعة 6300 سي سي يولد قو ة تصل الى 690 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 697 نيوتن/متر بنظام دفع كلي للعجلات وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في خلال 3.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 335 كيلومتر/ساعة.

جاء سعر سيارة سيارة فيراري GTC 4 لوسو 2021 عالمياً بنحو 319.500 دولار .

5- فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021

تعتمد سيارة فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021 على محرك V12 بسعة 6500 سي سي يولد قو ة 800 حصان (588 كيلو وات) بمعدل 8500 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 718 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض يتألف من 7 سرعات.

يبدأ سعر سيارة فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021 عالمياً بــ 370.500 دولار.

6- فيراري بورتوفينو M موديل 2021

تأتي سيارة فيراري بورتوفينو M موديل 2021 بمحرك V8، بسعة 3900 سي سي يولد قوة تصل إلى 620حصان، وعزم دوران يصل إلي 760 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض يتألف من 8 سرعات بنظام دفع خلفي للعجلات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة خلال 3.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 320 كم/ساعة.

يصل سعر سيارة فيراري بورتوفينو M موديل 2021 عالمياً إلى 250.000 ألف دولار.