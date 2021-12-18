معلومة × تمرينة.. أهم تدريبات فصل الشتاء وطرق تجنب الإصابات في الجيم

الرياضة هي اي مجهود بدني يقوم به الانسان ، ومن فوائد الرياضة الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، والانتظام في ممارسة التمارين الرياضية يقوي عضلة القلب و يحسن عملها و يزيد من كفاءة تدفق الدم و الدورة الدموية و ينظم مستوى الكوليسترول في الدم بشكل صحي .

ممارسة التمارين الرياضية يؤدي للوقاية و التقليل من آثار مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم . كما أن لها دور في عملية تنظيم الوزن إما بزيادته أو إنقاصه بالاعتماد على النظام الغذائي و نوعية التمارين المتبعة .

يقول كابتن أحمد محمد صاحب احدي صالات الجيم ان الاقبال علي التمرينات الرياضية في فصل الشتاء يقل بسبب انخفاض درجات الحرارة ولكن التمرينات في فصل الشتاء صحية جدا لعدم وجود رطوبة في الجو ويمكن التمرين لمدة اطول مما يؤثر علي زيادة نسبة حرق الدهون بشكل اكبر .

وتابع محمد ان التمرينات في فصل الشتاء تساعد علي انقاص الدهون وبناء العضلات لان الجسم يحتاج الي ادخال سعرات حرارية عالية ويتم تحويل هذه السعرات الحرارية مع التمرينات الرياضية الي عضلات .

واشار أحمد محمد الى ان في فصل الشتاء لتجنب الاصابة في التمرين يجب ان يتم تسخين العضلات لمدة اطول من فصل الصيف من خلال تمرينات بسيطة ويجب ان يتم استخدام المشاية من 10 الي 15 دقيقة في فصل الشتاء ويجب ان يتم تمرين الضلة مرتين فقط اسبوعيا .