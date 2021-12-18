سقوط أمطار ورياح.. طقس اليوم السبت بالمحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن يسود طقس اليوم السبت معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه سوف يسود طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.