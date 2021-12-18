اقتصاد الكويت.. بنك وربة : تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 1164%

أعلن بنك وربة الكويتي إتمامه بنجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال التي بلغت نسبة التغطية فيها 1164%، بقيمة إجمالية قدرها 964 مليون دينار كويتي، و تهدف زيادة رأس المال إلى دعم الأنشطة التشغيلية الأساسية للبنك، وتعزيز مركزه المالي، حيث شهدت العملية إقبالاً كبيراً تجاوز عدد الأسهم المصدرة.

وتم إغلاق باب الاكتتاب الأحد الماضي الموافق 12 ديسمبر، إثر تغطية مساهمي البنك لكامل الأسهم المطروحة، والبالغة 425,000,000 سهم بسعر 195 فلس للسهم، منها 100 فلس قيمة اسمية، و95 فلس علاوة إصدار.

وبلغت نسبة تخصيص فائض الاكتتاب في أسهم الطرح الغير مكتتب بها بعد تخصيص حق الأولوية 2.37%.

وسيتم إرجاع المبالغ الفائضة بعد استكمال اجراءات تخصيص الأسهم بحد أقصى خلال 5 أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص.