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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تسوية ورق العنب المعلب وخطوات حشوه

طريقة تسوية ورق العنب
طريقة تسوية ورق العنب المعلب

تتساءل أغلب السيدات هل  طريقة تسوية ورق العنب المعلب تختلف عن الطازج أم لا، إلا ان المعلب في العادي وأغلب الانواع لا تحتاج الى السواء، وانما يمكن حشوها فور أستخدامها.

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة المحمرة

طريقة تسوية ورق العنب المعلب والمجمد

ويمكن أيضا إتباع التعليمات طريقة تسوية ورق العنب المعلب والموجودة على العلبة، وذلك حتى تحصلوا على أفضل طريقة لتحضيره وتسويته بطريقة بسيطة.

 

طريقة تسوية ورق العنب المعلب


طريقة تسوية ورق العنب المعلب


يُغسل ورق العنب بالماء الساخن .
يوضع ورق العنب في مصفاة ومن ثم يُترك جانبًا حتى يتصافى جيدًا.
 

لعمل حشو ورق العنب المعلب  :
1- يوضع كلًا من الأرز، البصل، الطماطم، البقدونس والنعناع في وعاء ومن ثم يخلط جيدًا. 
2- تُنكه المكونات بالملح والفلفل الأسود.
3- يُصب على الخليط عصير الليمون الحامض والزيت ومن ثم تخلط جيدًا حتى تتجانس. 
4- تفرد ورقة العنب، ومن ثم يوضع بداخلها كمية صغيرة من الحشوة، ومن ثم تقفل من الجوانب وتلف بشكل اسطواني. 
5- تصف أوراق العنب المحشية في قدر، ومن ثم يسكب الماء أو المرق، الزيت، وعصير الليمون فوق ورق العنب. 
6- تغطى أوراق العنب المحشية في القدر بورق عنب غير محشي، ومن ثم يوضع القدر على نار متوسطة الحرارة.
7- يترك ورق العنب حتى ينضج، ثم يرفع القدر من على النار، ويقدم ساخنًا.

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