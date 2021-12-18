نشرة المرأة والصحة|علاج فعال لمكافحة أوميكرون.. فوائد المورينجا للتخسيس والشعر على الريق

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

أعلنت شركة أسترازينيكا صانعة كوكتيلات الأجسام المضادة أحادية النسيلة المستخدمة كعلاج للعديد من مرضى فيروس كورونا الذين لم يتم تطعيمهم ، عن بيانات متناقضة يوم الخميس حول فاعلية علاجاتهم لفيروس كوفيد -19 ضد متغير أوميكرون.

قال ريجينيرون للادوية الذي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن علاجه بالأجسام المضادة قد لا يكون فعالاً ضد المتغير الجديد ، قال إن البيانات تؤكد أنه "قلل من فعاليته" ضد الـ أوميكرون لكنها تظل مفيدة ضد دلتا.

قالت الشركة في بيان صحفي: "في حين أن الأجسام المضادة REGEN-COV المرخصة حاليًا من Regeneron قد قللت من فعاليتها ضد أوميكرون ، إلا أنها نشطة ضد دلتا، والتي تعد حاليًا البديل الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة".

يسعى الباحثون لفهم طبيعة فيروس كورونا وكيفية انتشاره.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مؤخرا من الباحثون من جامعة ليستر، أن عشرات الآلاف من المصابين بعدوى فيروس كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى ما زالوا يعانون بعد عام من شفائهم من الأعراض .

أعلنت أمس وزارة الصحة والسكان عن رصد 3 حالات إيجابية للمتحور الجديد أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وبعد أن تم إكتشاف إصابة 3 حالات بالمتحور الجديد أوميكرون، نرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات حول اوميكرون.

في 24 نوفمبر 2021 ، تم الإبلاغ عن نوع جديد من SARS-CoV-2 فيروس كورونا ، إلى منظمة الصحة العالمية (WHO). تم اكتشاف المتغير الجديد اوميكرون لأول مرة في العينات التي تم جمعها في 11 نوفمبر 2021 في بوتسوانا وفي 14 نوفمبر 2021 في جنوب إفريقيا.

تكمن فوائد المورينجا في التخسيس بشكل أكبر لما تساهم به من فقدان الوزن، بالإضافة إلى أن له العديد من الإستخدامات الغير متوقعة عند وضعه في الوصفات والعلاجات الطبي؛ حيث يمكن فوائد المورينجا أن تعالج الأمراض الجلدية ومرض السكري والالتهابات، وتعتبر عشبة المورينجا أحد الأعشاب الهندية المشتق من شجرة المورينجا أوليفيرا.

أوميكرون متغير سريع الانتشار من SARS-CoV-2، ويتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم لفهم التهديد الذي يمثله أوميكرون الذي أنتشر حتي الأن في أكثر من 20 دولة حول العالم. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر أسابيع من العلماء لرسم صورة أكثر اكتمالاً عن أوميكرون، وفهم قابليته للانتقال وشدته ، فضلاً عن قدرته على التهرب من اللقاحات والتسبب في إعادة العدوى.