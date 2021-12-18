عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|علاج فعال لمكافحة أوميكرون.. فوائد المورينجا للتخسيس والشعر على الريق

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

خبر سار.. دراسة تظهر فاعلية هذا العلاج لمكافحة أوميكرون

أعلنت شركة  أسترازينيكا صانعة كوكتيلات الأجسام المضادة أحادية النسيلة المستخدمة كعلاج للعديد من مرضى فيروس كورونا الذين لم يتم تطعيمهم ، عن بيانات متناقضة يوم الخميس حول فاعلية علاجاتهم لفيروس كوفيد -19 ضد متغير أوميكرون.

قال ريجينيرون للادوية الذي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن علاجه بالأجسام المضادة قد لا يكون فعالاً ضد المتغير الجديد ، قال إن البيانات تؤكد أنه "قلل من فعاليته" ضد الـ أوميكرون لكنها تظل مفيدة ضد دلتا.

قالت الشركة في بيان صحفي: "في حين أن الأجسام المضادة REGEN-COV المرخصة حاليًا من Regeneron قد قللت من فعاليتها ضد أوميكرون ، إلا أنها نشطة ضد دلتا، والتي تعد حاليًا البديل الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة".

دراسة : ثلثا متعافي كورونا مازالوا يعانون من التعب بعد مرور عام

يسعى الباحثون لفهم طبيعة فيروس كورونا وكيفية انتشاره.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مؤخرا من الباحثون من جامعة ليستر، أن عشرات الآلاف من المصابين بعدوى فيروس كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى ما زالوا يعانون بعد عام من شفائهم من الأعراض .

بعد الإعلان عن اكتشاف 3 حالات بالمتحور الجديد .. كل ما تريد معرفته عن أوميكرون

أعلنت أمس  وزارة الصحة والسكان عن رصد 3 حالات إيجابية للمتحور الجديد  أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وبعد أن تم إكتشاف إصابة 3 حالات بالمتحور الجديد أوميكرون، نرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات حول اوميكرون.

في 24 نوفمبر 2021 ، تم الإبلاغ عن نوع جديد من SARS-CoV-2 فيروس كورونا ، إلى منظمة الصحة العالمية (WHO). تم اكتشاف  المتغير الجديد اوميكرون لأول مرة في العينات التي تم جمعها في 11 نوفمبر 2021 في بوتسوانا وفي 14 نوفمبر 2021 في جنوب إفريقيا.

 

فوائد المورينجا للتخسيس والشعر على الريق

تكمن فوائد المورينجا في التخسيس بشكل أكبر لما تساهم به من فقدان الوزن، بالإضافة إلى أن له العديد من الإستخدامات الغير متوقعة عند وضعه في الوصفات والعلاجات الطبي؛ حيث يمكن فوائد المورينجا أن تعالج الأمراض الجلدية ومرض السكري والالتهابات، وتعتبر عشبة المورينجا أحد الأعشاب الهندية المشتق من شجرة المورينجا أوليفيرا.

 

بعد الإعلان عن 3 حالات في مصر..تعرف على أبرز مخاطر "أوميكرون"

أوميكرون متغير سريع الانتشار من SARS-CoV-2، ويتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم لفهم التهديد الذي يمثله أوميكرون الذي أنتشر حتي الأن في أكثر من 20 دولة حول العالم. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر أسابيع من العلماء لرسم صورة أكثر اكتمالاً عن أوميكرون، وفهم قابليته للانتقال وشدته ، فضلاً عن قدرته على التهرب من اللقاحات والتسبب في إعادة العدوى.

ترشيحاتنا

يعمل بالكهرباء.. تفاصيل أول عملية لزراعة قلب صناعي في العالم

حيلة أنيقة تساعدك على الوصول للرسائل المهمة بـ واتساب

30 مليار جنيه لتطوير القاهرة التاريخية| ماذا قدمت الدولة لإعادة إحياء العاصمة؟

مقارنة بين تيجو 8 وبايك X7 موديلات 2022 | صور

غياب فني.. أهالي "أبو حمر" بالغربية يشيعون جنازة الراحل محب كاسر| صور

أخبار التعليم .. لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون بمصر.. خبراء تربية يكشفون طريقة تشجيع الطلاب على إجادة اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

بعد ظهور أوميكرون في مصر.. تعرف على أعراضه وإختلافه عن المتحورات الأخرى

مين الدولي والمحلي؟!.. تعليق صادم من خالد الغندور عقب هزيمة المنتخب من قطر

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

بعد إعلان آخر موعد لسدادها.. 13 نوعا من المباني والمساكن الخاصة معفاة من الضريبة العقارية

من الدرجة الرابعة.. سمية الألفي تكشف عن إصابتها بـ "السرطان"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

فيديو

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

أول تعليق لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه بسبب سيجارة.. وشيرين تتصدر التريند من جديد

سر كراهية هند ابنة سعيد صالح لـ عادل إمام.. فيديوجراف

فيديو جراف.. صقيع .. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ