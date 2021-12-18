بعد رصد 3 إصابات بمتحور أوميكرون بمصر.. الصحة: نملك نظام ترصد قوى.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، إنه تم رصد 3 حالات لمتحور أوميكرون في مصر، مؤكدا أنهم كانوا لقادمين من إحدى الدول التي ظهر بها متحور المتحور، وهم مصريين كانوا متواجدين بتلك الدول.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه كان هناك حالتين لم تظهر عليهم أعراض، والحالة الثالثة الأعراض بسيطة، مشيرا إلى أنه يوجد 77 دولة ظهر بها متحور أوميكرون.

وتابع حسام عبد الغفار، أنه “متخذين الاجراءات منذ إعلان منظمة الصحة العالمية، ونملك حقيقة نظام ترصد قوى والامن الصحي المصري يتابع على اعلى مستوى”.

جميع الاجراءات مع المخالطين

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات مع المخالطين وتتبع المخالطين جزء من خطة وزارة الصحة للتعامل، وتم تتبع كل المخالطين لمعرفة وضعهم الحصي.