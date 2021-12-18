عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة : ثلثا متعافي كورونا مازالوا يعانون من التعب بعد مرور عام

أسباب عدم إختفاء
أسباب عدم إختفاء أعراض كورونا بعد التعافي

يسعى الباحثون لفهم طبيعة فيروس كورونا وكيفية انتشاره.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مؤخرا من الباحثون من جامعة ليستر، أن عشرات الآلاف من المصابين بعدوى فيروس كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى ما زالوا يعانون بعد عام من شفائهم من الأعراض .

 

أسباب عدم إختفاء أعراض كورونا بعد التعافي 


وأفاد الباحثون، أن أكثر من 2000 بالغ تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كوفيد الحاد خلال العام الأول من الوباء، وكان ثلثا هم لا يزالون يعانون من أعراض طويلة بعد شفائهم من عدوى فيروس كورونا كوفيد ، مثل التعب وآلام العضلات وسوء النوم وضيق التنفس ، بعد مرور عام.
 

دراسة : الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا تقلل من الوفاة بنسبة 90٪

دراسة: 40% من المصابين بفيروس كورونا لن يعانوا من الأعراض


وأكد الباحثون، أن المتعافين من فيروس كورونا ما زالوا تقريبًا يعانون من أعراض كوفيد طويلة الأمد الأعراض بعد خمسة أشهر ولم تتحسن أعراض حتى بعد مرور سبعة أشهر من تعافيهم .

ووجد الباحثون، انه كانت النساء أقل عرضة للشفاء التام من أعراض كوفيد، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرضى فيروس كورونا كوفيد الذين تم توصيلها بأجهزة التنفس الصناعي.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور كريس برايتلينج ، خبير في طب الجهاز التنفسي في الجامعة ورئيس المحققين ، إن العديد من مرضى فيروس كورونا لم يتعافوا تمامًا بعد مرور خمسة أشهر من التعافي .
 

أسباب عدم إختفاء أعراض كورونا بعد التعافي 


وتم فحص جميع المتطوعين بعد خمسة أشهر من مغادرتهم المستشفى ، بينما تم فحص أكثر من ثلثهم بقليل بعد 12 شهرًا، وتم استجواب المتطوعين حول أعراضهم الجسدية والعقلية وفحصهم الأطباء، كما تم أخذ عينات من الدم منهم .

وأظهرت نتائج الدراسة، ، أن 25.5 في المائة فقط شعروا بالشفاء التام بعد خمسة أشهر و 28.9 في المائة شعروا بتحسن أعراضهم بعد عام، وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي الإرهاق وآلام العضلات والتباطؤ البدني وقلة النوم وضيق التنفس.

وكشفت اختبارات الدم، أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض حادة لديهم بروتينات التهابية أعلى مرتبطة بالتهاب الجسم بالكامل ، وكذلك الجزيئات المرتبطة بتلف الأنسجة، وأولئك الذين عانوا من "ضباب الدماغ" أو التفكير البطيء كانت لديهم علامات في دمائهم مرتبطة بالإدراك السيئ ، مما يشير إلى أن أدمغتهم يمكن أن تكون ملتهبة.

كورونا أعراض كورونا فيروس كورونا أعراض كوفيد السمنة ضيق التنفس

موضوعات متعلقة

هل يحتاج العالم لقاحات خاصة بـ متحور أوميكرون؟دراسة تجيب

دراسة أمريكية تكشف عن عقار فعال في علاج متحور أوميكرون

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

برغم فوائدها.. دراسة جديدة تحذر من تأثير القهوة على مفعول مسكنات الألم

ترشيحاتنا

دراسة : ثلثا متعافي كورونا مازالوا يعانون من التعب بعد مرور عام

أوبو ترفع أسعار "قاتل هواتف سامسونج" الجديد

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف متعاطي المخدرات

المحرصاوي : الأزهر يلعب دورا توعويا ومجتمعيا بارزا فضلا عن مجابهته الفكر المتطرف

موسيماني يحسم خطة الاستعداد للرجاء المغربي مع الجهاز المعاون لـ الاهلي

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه وبدأت مشواري الفني بخمسة جنيهات.. زوجي صاحب فضل عليا.. نجحت بدعوات أمي وربنا ما كسرش بخاطري

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

فيديو

كان نفسي أنجح في الثانوية.. محمد رمضان يتعرض لهجوم شديد بعد أغنيته الجديدة

فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه وبدأت مشواري الفني بخمسة جنيهات.. زوجي صاحب فضل عليا.. نجحت بدعوات أمي وربنا ما كسرش بخاطري

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ