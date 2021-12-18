أوميكرون انتشر ببريطانيا..أستاذ مناعة: يجب الحصول على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا..فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة توتتنجهام ترنت في بريطانيا، إن المتحور الجديد "أوميكرون" أنتشر في جميع انحاء بريطانيا مما ساهم في زيادة الأعداد بطريقة كبيرة في بريطانيا.

وأضاف ياسر الشربيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان لندن بها اكثر من 60% من حالات الاصابة بمتحور “أوميكرون”، مشيرا إلى أن هذا المتحور ينتشر بسرعة أكبر من السلالات الأخرى وكل شخص مصاب من الممكن أن يتسبب بإصابة يعدي من 3 إلى 5 أشخاص في لال يومين أو تلاتة.

وتابع ياسر الشربيني، أن الحكومة البريطانية بتتخذ اجراءات شديدة ولكنها لم تفكر في الإغلاق، مؤكدا أن الاغلاق له تأثير كبير على الإقتصاد.

وأشار أستاذ المناعة بجامعة توتتنجهام ترنت في بريطانيا إلى أنه لا بد من الحصول على مناعة قوية عن طريق الحصول على جرعة ثالثة من التطعيم، مؤكدا أن الدراسات المبدأية تؤكد أن الجرعة الثالثة ممكن تدي المناعة المطلوبة ولكن مع الإجراءت الاحترازية والتباعد حتى تمر الأزمة.

توتتنجهام ترنت في بريطانيا

وأكد أستاذ المناعة بجامعة توتتنجهام ترنت في بريطانيا، أنه أدعو الناس في مصر الحصول على الجرعة الثالثة المعززة للحماية من أوميكرون ومصر الأن موضوع التطيعم مثل انجلترا لأن هناك فئات لم تحصل على التطعيم حتى الأن .