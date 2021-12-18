بحضور عميد المترجمين العرب.. "آداب طنطا" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

احتفلت كلية الآداب جامعة طنطا، باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية، والدكتور عادل أحمد زين العابدين، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، والدكتور أسامة إبراهيم البحيرى أستاذ بقسم اللغة العربية ومقرر الاحتفال.

أشاد الدكتور كمال عكاشة باليوم العالمي للغة العربية وعلومها والتى أثرت على العالم بأكمله بالترجمات العربية من خلال علمائنا البارزين وعلى رأسهم الدكتور محمد عنانى عميد المؤرخين والمترجمين العرب فى نقل الحضارات العربية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية والأوروبية من أجل إحياء التراث العربي.

وقال الدكتور ممدوح المصري، أنه تم تكريم الدكتور محمد عنانى عميد المترجمين العرب، على هامش الاحتفالية، حيث يمتلك إسهامات بارزة فى اللغويات والتأليف القصة القصيرة والمسرحية ، حيث ترجمة عشرة أجزاء مسرحيات" لشكسبير " وترجمة ملحمة" الفردوس المفقود "للشاعر "جون ميلتون" وترجمة الملحمة الساخرة "دون جوان" للشاعر " لوردبايرون"، كما حصل على العديد من جوائز الدولة التشجيعية.

وأضاف د. المصرى أن التكريم شمل كذلك الدكتور عبد الكريم محمد جبل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية، والدكتور صبحى الفقى أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية.

شارك فى الاحتفال عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية.

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