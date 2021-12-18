وزير المالية: انخفاض الدين العام إلى 83% بنهاية 2020 ..فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن متوسط زيادة الدين في دول العالم الغنية خلال جائحة كورونا وصل إلى 20% زيادة، معقبا: "في الدول مثل مصر متوسط الزيادة 15%".

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "في 30 يونيو عام 2016 كان الدين العالم لمصر يمثل 108% من الناتج المحلي"، متابعا: "في 30 يونيو عام 2018 وصل الدين العام إلى 98%".

وأشار: "في 30 يونيو عام 2019 وصل الدين العام إلى 90.4% من الناتج المحلي"، مردفا: "الدين العام لمصر في تناقص ملحوظ منذ عام 2018 ، ومع حلول عام 2020 انخفض الدين العام إلى 83% وكان من المتوقع أن تقل النسبة عن هذا الرقم ولكن نتيجة ظهور وباء كورونا وتأثر القطاع السياحي والصناعي كثيرا.



وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،: "الكثير من دول العالم تعاني من ارتفاع فاق 30% في الدين العام نتيجة أزمة كورونا".