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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: مصر رقم هام للغاية في معادلة الأمن الخليجي.. فيديو

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أهم ما جاء بقمة مجلس التعاون الخليجي هو تدشين آلية التشاور بين مصر ودول الخليج، وإقرار دول الخليج بأن أمن الخليج رقم في معادلة الأمن القومي المصري، وأن مصر هامة للغاية استراتيجيًا لدول الخليج، وأكدوا أن دول الخليج تقف خلف مصر والسودان في الحفاظ على أمنهم المائي.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مصر رقم هام للغاية في معادلة الأمن الخليجي بإقرار الزعماء والمسئولين بمجلس التعاون الخليجي، وهذا ما ورد بالبيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي.


وتابع، أن هناك انتباه واضح لجميع المصريين المقيمين بالمملكة ومن المسئولين والمثقفين السعوديين وهناك تقدير كبير لما يجري في مصر وهناك وقوف على حقيقة ما يحدث بها، وهناك انبهار وتقدير وفخر بما يجري في مصر على مستوى إعادة بناء الدولة.

 

وأشار إلى أنه التقى بمجموعة من الإعلاميين والمثقفين من عدد من تونس والبحرين وعمان ولبنان على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي، واندهش من متابعتهم الدقيقة لما يجري في مصر والمجهود المضني المثمر للرئيس السيسي في إدارة شئون مصر، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر مسار إعجاب الجميع.

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