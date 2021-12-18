عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ضجيج الكتمان" رواية جديدة للكاتب عمر الليثي

رواية ضجيج الكتمان
رواية ضجيج الكتمان لعمر الليثي

صدر مؤخرا للكاتب عمر الليثي، العمل الروائي الأول والذي يحمل اسم "ضجيج الكتمان" والمقرر عرضه في معرض الكتاب ٢٠٢٢.

 

وتعد رواية "ضجيج الكتمان" مزيج من الواقع والفانتازيا والرومانسية وتكشف عن المشاعر والكتمان الأشبه بالنزيف الداخلي الذي لا يلاحظه أحد ولكن ألمه داخلي يرهق صاحبه حد الهلاك.

 

وتجيب الرواية عن أسئلة كثيرة لم يتم الإجابة عليها حتى الآن، وهي إعادة صياغة لكثير من المفاهيم وتنقية أفكار يمكن تقبلها بسرد المشارع التي لا يتقبلها البعض في الواقع.

 

يذكر أن الكاتب الروائي عمر الليثي، يستعد لإصدار رواية "ضجيج الكتمان" في معرض الكتاب ٢٠٢٢.

معرض الكتاب رواية جديدة ضجيج الكتمان عمر الليثي رواية ضجيج الكتمان

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. ثاني أيام ورشة أساسيات النقد الفني بمركز الثقافة السينمائية

4 ملايين مشاهدة.. شيرين عبد الواهاب تتصدر تريند يوتيوب بـ خاصمت النوم

طالعة بلبوصة كدا.. بدرية طلبة توجه رسالة لـ شيرين: أنا هحلق زلبطة

الخواجة ما كملش التشكيلة.. نبيل الحلفاوي يوجه تعليقًا ناريًا لـ كيروش بعد خسارة مصر

شاهد.. طفلة الدادة دودي تحتفل بخطبتها

بإطلالة مثيرة| ميريام فارس تحيي حفل ميدل بيست في موسم الرياض

رمضان 2022| ماجد المصري يستعد لتصوير مشاهد مسلسله سيد بابلو

الجمعة.. أبطال فيلم "الحفرة" في ضيافة منى الشاذلي

ترشيحاتنا

هل أُصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟ ليفربول يوضح لـ صدى البلد

محامية طالب التنمر: الطفل يعالج نفسيا والمدرسة تواجه الحبس والغرامة

بعد وائل الإبراشي.. يوسف الحسيني يتعرض لوعكة صحية ويغيب عن التاسعة.. فيديو

الصغرى 9 .. الأرصاد : نتعرض لمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط|فيديو

كيف تعافي قطاع النقل والطيران من تداعيات كورونا..19.8 ألف رحلة خلال أغسطس الماضي

في اليوم العالمي للغة العربية.. السفارة الأمريكية تنشر "لما بدا يتثنى"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

تعطيل الدراسة غداً بمدارس ومعاهد كفر الشيخ

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".. تفاصيل التحقيق مع الشيخ الحشاش

90 دولة منها مصر| العالم في مصيدة أوميكرون وتحذير مخيف من الصحة العالمية

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ