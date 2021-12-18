"ضجيج الكتمان" رواية جديدة للكاتب عمر الليثي

صدر مؤخرا للكاتب عمر الليثي، العمل الروائي الأول والذي يحمل اسم "ضجيج الكتمان" والمقرر عرضه في معرض الكتاب ٢٠٢٢.

وتعد رواية "ضجيج الكتمان" مزيج من الواقع والفانتازيا والرومانسية وتكشف عن المشاعر والكتمان الأشبه بالنزيف الداخلي الذي لا يلاحظه أحد ولكن ألمه داخلي يرهق صاحبه حد الهلاك.

وتجيب الرواية عن أسئلة كثيرة لم يتم الإجابة عليها حتى الآن، وهي إعادة صياغة لكثير من المفاهيم وتنقية أفكار يمكن تقبلها بسرد المشارع التي لا يتقبلها البعض في الواقع.

يذكر أن الكاتب الروائي عمر الليثي، يستعد لإصدار رواية "ضجيج الكتمان" في معرض الكتاب ٢٠٢٢.